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Aycan Yanaç kimdir? Milli futbolcu Aycan Yanaç hangi takımlarda oynadı?
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Aycan Yanaç kimdir? Milli futbolcu Aycan Yanaç hangi takımlarda oynadı?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Survivor 2020'de ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç, A Milli Kadın futbol takımında forma giydi. Peki Aycan Yanaç kimdir? İşte Aycan Yanaç hakkında merak edilenler...

16 Şubat 2020 14:38

Milli futbolcu olan Aycan Yanaç, hem futboldaki başarıları hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor. Survivor 2020 ünlüler kadrosunda yer alan Aycan Yanaç’ın kim olduğu merak ediliyor. Peki Aycan Yanaç kimdir? kaç yaşında ve nereli?

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya'nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg'le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln'de devam etti.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015’te Bosna-Hersek’e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı

7 Nisan 2018’de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrıldı.

Survivor 2020 sezonunun ünlüler kadrosunda yer alacak olan Aycan Yanaç, iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: “Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum.”

Son güncelleme 14:38 | 16 Şubat 2020
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