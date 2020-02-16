Alper Ulusoy, Seri’nin pozisyonunda neden VAR’a gitmedi? Açıklama geldi…

Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gevrek, “Yenildik ama takımı tebrik ediyorum. İyi bir oyun oynadık. Bifouma'nın penaltısı ofsaytsa ofsayttır. Bilmiyorum bir şey söylemek doğru değil. Ofsayttan kesildiyse ofsaytta hata yapılmıyor biliyoruz” diye konuştu.

Yeni Malatyaspor`dan imalı paylaşım: `Futbol ile voleybol arasındaki fark...` Süper Lig`in 22. haftasında Galatasaray`a konuk olan ve 1-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor, karşılaşma sonunda penaltı isyanında bulundu. İlgili Haberi Oku

Yeni Malatyaspor Başkanı sözlerine şöyle devam etti: “İlk yarıda Galatasaray'ın kullandığı penaltıdan sonra 45. dakikada bir pozisyon var. Orada da bir penaltı var. VAR'a gidilmeyen bir penaltı. Burada çıkıp net bir şey söylemek istemiyorum ama o pozisyon mutlaka tartışılır, bakılır. Bence penaltı. Alanya maçındaki penaltıda Hadebe'nin eli açık denildi. O gün hakemle de denk geldim. Eli açık olduğu için olabiliyor. Bugün o el açıktı. Bana göre o bir penaltıydı. Tam izlediğim kadarıyla verilmeyen penaltımız var. Bunun benzeri verilen var. Karşı taraf olsaydı verilir miydi, verilmez miydi. VAR'a niye gidilmiyor. Nasıl bir karar verdi bilmiyoruz. Çok net bir pozisyon var. Biz her zaman söylüyoruz, hakemler hata yapar. Maçın hakemi ile görüşmedim. Arkadaşlar görüşmüş, ‘Beni VAR'a çağırmadıkları için gitmedim. Uyarmadıkları için gitmedim, maçı bitirdim’ diye bir yorumu var. Orta hakemin görmesi zor olabilir. Tabii ki hatalar olacak. Futbol içinde bunlar var. Bana göre VAR'ın bu konuda hata yapma lüksü yok. Bu konuştuklarımız, pozisyonlarımız gündeme gelmiyor. Anadolu takımları diyoruz, adalet, eşit diyoruz. Bu pozisyonların tartışılması lazım. Sadece büyük takımlar yok. Anadolu takımları da var. Bizler de emek veriyoruz. Oyuncuların emeklerine yazık. Artık önümüze bakacağız.”