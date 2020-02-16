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Ali Tandoğan ateş püskürdü: ‘Futbolu futbolculara bıraksınlar’
TFF 1.Lig

Ali Tandoğan ateş püskürdü: ‘Futbolu futbolculara bıraksınlar’

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan Altay'da Teknik Direktör Ali Tandoğan, "Futbolu futbolculara bıraksınlar" dedi ve sert eleştirilerde bulundu.

16 Şubat 2020 17:33

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Altay, deplasmanda Keçiörengücü’ne 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunun Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, “Açıkçası çok üzgünüm. Çok sıkıntılı bir zeminde oynadık. Ona rağmen oyuncularım 41. dakikaya kadar ellerinden geleni yaptılar. Şanssız bir gol yedik” dedi.

Tandoğan, “Futbolu, futbol oynamak için sahaya çıktıklarında, futbolculara bıraksınlar. Ben bunları konuşmayı seven bir adam değilim. Ne kartı verdi ne ofsaytı verdi. Kendimizi eleştirecek miyiz? Tamamen eleştireceğiz! Oynadığımız futbolu eleştireceğiz. Eğer maçın önüne bir şekilde ufak noktada hakem geçerse maçı kaybetmek doğal olur. Burada VAR sistemi yok” diye konuştu.

Eski milli futbolcu, “VAR olsaydı hakem hakemliği yaptığı hatadan dolayı bırakabilirdi. Konuşmayalım ama burada ciddi bir camiayı temsil ediyoruz. Şampiyonluğa hedef koymuşuz. Bu kadar mücadele var. Çıkıyorsunuz bir hakem hatasıyla gol yiyorsunuz. Bana göre bir adım ofsayt. İnşallah vicdanları rahat olur” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 17:33 | 16 Şubat 2020
Ali Tandoğan altay Keçiörengücü tff 1.lig
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