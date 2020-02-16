Ahmet Ağaoğlu: ‘Gerekirse ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ağaoğlu, nereden geldiklerinin ve nerede olduklarının değil, nereye gideceklerinin önemli olduğunu belirterek, “Maç maç düşünüyoruz. Oynadığımız maç Sivasspor maçıydı. Galip geldik mutluyuz. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Ondan sonra da maçlar var. Hepsi zor maçlar, hiç bir maç kolay değil. Artık yolun yarısını geçtikten sonra herkes kendi hesabını yapıyor. UEFA hesabı yapan var. Şampiyonluk hesabı yapan ve kümede kalma hesabı yapan var. Şu anda nerede olduğun önemli değil, nerede bitireceğin önemli. Nereye gideceğin önemli. Nasip…” ifadelerini kullandı.

‘Nwakaeme Beşiktaş maçında oynar’

Nwakaeme’nin durumuyla ilgili olarak da konuşan Ağaoğlu, “Nwakaeme’nin durumu o kadar önemli değil. Haftaya Beşiktaş maçında oynar. Obi Mikel kart gördü. Şansızlık, futbolun içinde olan şeyler bunlar. Yapacak bir şey yok” dedi.

Rıza Çalımbay`dan Alexander Sörloth`un ceza indirimine yorum: `Şok olduk` Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 2-1 yenildikleri Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bordo mavili ekibin golcüsü Alexander Sörloth`un 2 maç men cezasının 1 maça indirilmesiyle ilgili konuşan Çalımbay, Bizim için şok oldu, beklemiyorduk oynayacağını. Bizim Uğur`un da oldu cezası dönmedi, Sörloth`unki dönmedi dedi. İlgili Haberi Oku

Sörloth’un performansına da değinen Başkan, “Golcü oyuncunun performansı her maç belirleyici oluyor. Çünkü takımın golcüsü. Gol attığı zamanda skoru belirliyor. Skoru belirlediğiniz zamanda neticeyi belirliyorsunuz. Bundan sonrası için aman lider olduk peşinden de şampiyon olduk diye bir şey yok. 7 takım şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bunların vermiş olduğu mücadeleyi yok sayamazsınız” diye konuştu.

‘Geldiğimiz yeri kimse abartmasın’

“Geldiğimiz yeri sakın kimse abartmasın” diyen Ahmet Ağaoğlu, “Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz de. Onun için orayı muhafaza etmek, her maçı da aynı ciddiyetle belki daha fazla. Son sanayide yediğimiz gol tamamen konsantrasyon eksiliğinden geldi. Maç içerisinde gösterilen mücadele ve dikkat bir anda dağıldı ve dağıldığı anda da rakip size cezayı kesiyor. O gol son 7-8 dakikada yenmiş olsaydı. Daha farklı şeyler konuşabilirdik. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Ayakların yere basması diye bir tabir var. Bırakın ayakların yere basmasını o ayaklar hiç bir zaman kalkmamalı. Gerekirse ayakları sürüye sürüye yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

MAÇ SONUCU | Trabzonspor 2-1 Sivasspor | Süper Lig 22. hafta Süper Lig 22. haftasında Trabzonspor sahasında Sivasspor`u konuk etti. Ligde 11. haftadan itibaren liderlik koltuğunun sahibi olan Sivasspor, bordo mavili ekibe 2-1 yenilince galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve liderlik koltuğunu rakibine devretti. Ligde üst üste 6. galibiyetini alan ve bir maçı eksik olmasına rağmen ligin yeni lideri olan Trabzonspor, 2010-11 sezonunun 29. haftasından sonra (298 hafta) ligde ilk kez bir haftayı lider kapatmış oldu. İşte müthiş maçın hikayesi... İlgili Haberi Oku

‘Cüneyt Çakır ligin en tecrübeli hakemi…’

Hakem Cüneyt Çakır’ın performansını, “Süper Lig’in en tecrübeli hakemi, Avrupa da sayısız maç yönetmiş birikimi olan bir hakem. İki takımın oyuncuları da hakeme yardımcı oldu ve işi kolaylaştı” sözleriyle değerlendiren Başkan, Trabzonspor taraftarlarının takımlarına önemli bir enerji verdiğini de “Taraftarların desteği ve enerjisi olmadan bir tarafımız yarım kalıyor. 35 bin seyirci vardı. Takımla birlikte inanmış, takımın oynadığı futboldan keyif alan baskı yediği zaman takımla beraber baskı altına giren, yani her şeyini takımla beraber yaşayan bir taraftarımız var” ifadeleriyle belirtti.