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İngiltere Premier Lig

Westwood’dan maçın başında akıl almaz gol!

Burnley'nin deplasmanda Southampton ile karşılaştığı maçın henüz 2. dakikasında konuk ekibin kanat oyuncusu Westwood, yeşil sahalarda ender rastlanan bir gole imza attı.

SKOR DIŞ HABER 15 Şubat 2020 18:25

İngiltere Premier Lig’in 26. haftasında Southampton, sahasında konuk ettiği Burnley’e 2-1 mağlup oldu. Westwood ile 2. dakikada öne geçen Burnley, son haftaların formda golcüsü Ings’in 18. dakikadaki golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda galibiyet için bastıran Southampton savunmasında açıklar bulan Burnley, 60. dakikada Vydra’nın şık golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Burnley’nin üstünlüğü ile sona erdi.

Burnley’nin aldığı sürpriz galibiyet kadar, 2. dakikada Westwood’un attığı gol de dikkat çekti. Kazanılan kornerde topun başına gelen Westwood, doğrudan kaleye yaptığı vuruşla kaleci McCarthy’yi avladı. Atılan jeneriklik gol, Burnley’nin aldığı kritik galibiyet kadar konuşuldu.

Bu galibiyetle puanını 34 yapan Burnley, maç fazlasıyla da olsa 10. sıraya kadar yükseldi. Southampton ise 31 puanla 13. sırada yer aldı.

Son güncelleme 18:44 | 15 Şubat 2020
Burnley ingiltere Southampton
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 12 43
2 Sivasspor
21 12 42
3 Trabzonspor
20 12 41
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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