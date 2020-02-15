Westwood’dan maçın başında akıl almaz gol!

İngiltere Premier Lig’in 26. haftasında Southampton, sahasında konuk ettiği Burnley’e 2-1 mağlup oldu. Westwood ile 2. dakikada öne geçen Burnley, son haftaların formda golcüsü Ings’in 18. dakikadaki golüne engel olamayınca ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda galibiyet için bastıran Southampton savunmasında açıklar bulan Burnley, 60. dakikada Vydra’nın şık golüyle 2-1 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Burnley’nin üstünlüğü ile sona erdi.

Burnley’nin aldığı sürpriz galibiyet kadar, 2. dakikada Westwood’un attığı gol de dikkat çekti. Kazanılan kornerde topun başına gelen Westwood, doğrudan kaleye yaptığı vuruşla kaleci McCarthy’yi avladı. Atılan jeneriklik gol, Burnley’nin aldığı kritik galibiyet kadar konuşuldu.

Bu galibiyetle puanını 34 yapan Burnley, maç fazlasıyla da olsa 10. sıraya kadar yükseldi. Southampton ise 31 puanla 13. sırada yer aldı.