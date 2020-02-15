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Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe zirve takibinde yara aldı
Süper Lig

Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe zirve takibinde yara aldı

Süper Lig 22. hafta maçları büyük heyecana sahne oluyor. Haftanın açılış maçında Beşiktaş'ın Başakşehir'e mağlup olmasının ardından Fenerbahçe de Ankaragücü karşısındaki yenilgi ile zirve yarışında yara aldı. İşte Süper Lig güncel puan durumu...

15 Şubat 2020 21:58

Süper Lig'de 22. hafta maçları devam ediyor. Türkiye Kupası’nda adını yarı finale yazdırarak haftaya moralli giren Fenerbahçe, Ankara deplasmanında Ankaragücü’ne 2-1 mağlup oldu. Puan kaybı ile Fenerbahçe hem zirve takibinde yer aldı hem de Galatasaray derbisi öncesi moraller bozuldu. Maç fazlasıyla Başakşehir’in liderlik koltuğunda oturduğu haftada gözler Galatasaray, Trabzonspor, Alanyaspor ve Sivasspor’un maçlarına çevrildi. İşte Süper Lig puan durumu ve maç programı…

SÜPER LİG PUAN DURUMU

SÜPER LİG’DE HAFTA MAÇ PROGRAMI

14 Şubat Cuma:

20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-0

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: 0-1

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: 1-3

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 2-0

16 Şubat Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

17 Şubat Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

Son güncelleme 21:58 | 15 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 12 43
2 Sivasspor
21 12 42
3 Trabzonspor
20 12 41
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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YAKINDAKİ MAÇLAR
Ankaragücü
Bugün - 20:00
2
-
1
Fenerbahçe
Alanyaspor
Yarın - 13:30
-
Gençlerbirligi
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