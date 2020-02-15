Süper Lig puan durumu: Fenerbahçe zirve takibinde yara aldı

Süper Lig'de 22. hafta maçları devam ediyor. Türkiye Kupası’nda adını yarı finale yazdırarak haftaya moralli giren Fenerbahçe, Ankara deplasmanında Ankaragücü’ne 2-1 mağlup oldu. Puan kaybı ile Fenerbahçe hem zirve takibinde yer aldı hem de Galatasaray derbisi öncesi moraller bozuldu. Maç fazlasıyla Başakşehir’in liderlik koltuğunda oturduğu haftada gözler Galatasaray, Trabzonspor, Alanyaspor ve Sivasspor’un maçlarına çevrildi. İşte Süper Lig puan durumu ve maç programı…
SÜPER LİG PUAN DURUMU
SÜPER LİG’DE HAFTA MAÇ PROGRAMI
14 Şubat Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: 1-0
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: 0-1
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe: 1-3
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 2-0
16 Şubat Pazar:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
17 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler