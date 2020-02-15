SON DAKİKA Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı

Süper Lig’in 22. haftasında Yukatel Denizlispor, son sırada bulunan Hes Kablo Kayserispor’a sahasında 1-0 mağlup olarak sürpriz bir mağlubiyet aldı. Ev sahibinde konuk ekibi alkışlayıp futbolculardan özellikle Olcay’ı yuhalayan taraftarlar, maçın ikinci yarısında teknik direktör Mehmet Özdilek’i istifaya davet etmişti. Maç sonrası basın toplantısında istifa etmeyeceğini duyuran Mehmet Özdilek’in görevine son verildi. Maçın hemen ardından olağanüstü toplanan yönetim, Mehmet Özdilek’in görevine son verilmesini kararlaştırdı.

Denizlispor Kulübü’nden yapılan açıklamada Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

İşte Denizlispor’un yaptığı paylaşım:

Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yukatel Denizlispor Yönetim Kurulu pic.twitter.com/A1aN2HEUHG — Denizlispor Kulübü (@Denizlispor_) February 15, 2020

MAÇ SONRASI “İSTİFA YOK” DEMİŞTİ

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, maçta taraftarların kendisini istifaya davet etmesiyle ilgili, “Benim istifa düşünüp düşünmemem çok önemli değil” demişti.

Tecrübeli teknik adam, “Bu iki taraf arasında bir akit anlaşmasıdır. Ortak nokta olursa her şey olabilir. Bu başkan ve yönetimin tasarrufudur. Galibiyet alamadığımız 7 haftalık periyotta kayıp olarak gördüğümüz tek maç Antalyaspor maçıydı. Beklemediğimiz ikinci kayıp bu maç oldu. Bu maça kadar puan ortalamamız 1,25. Bilmeyenlere hatırlatayım, bu çok önemli bir ortalamadır. Ligin ilk 7 haftasında bu takımın puan ortalaması 1,14’tü. Denizlispor 3-4 maç kazanırsa bu ligde kalacaktır. Tribünlerin bir istifa söylemi var. Ben geldiğim ilk hafta da bu söylemi gördüm. Maçın 5’inci dakikasında da gördüm, 90’ıncı dakikasında da gördüm. Bu söylemler takıma çok zarar veriyor. Denizlispor taraftarından rica ediyorum, takımlarına sahip çıksınlar. Ufak bir sallanmada tek suçlular hocalardır. Bu futbolun doğasında vardır. İstifa, benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Bunun bir tebliğ edilmesi lazım. Ondan sonra oturup konuşmak lazım. Benim burada durmam Denizlispor’a zarar verecekse zaten ben bu sorumluluğu alırım. Ortada bir realite var. Bu realiteyi göz ardı etmeden bir karar alınırsa buna her türlü saygıyı gösteririm” ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA | Denizlispor`da Modou Barrow krizi! Kampı terk etti... Süper Lig ekiplerinden Denizlispor`un futbolcusu Modou Barrow`un kampı terk ederek kulüpten ayrıldığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku

SAPUNARU’YA KÜFÜR SİTEMİ

Maçta konuk ekibin galibiyet golünü atan eski futbolcuları Sapunaru’ya da tepki gösteren Mehmet Özdilek, Kayserisporlu oyuncunun kulübeye doğru gelip küfür ettiğini söyledi. Özdilek, “Sapunaru kulübeye gelip bariz küfür etti. Hoş olmadı. Ona sadece bunu söyledim. Kulüplerle oyuncular arasında ayrılıklar olabilir. Sonucunda buranın ekmeğini yemiş, bu kulüp ona emek vermiş. Onlara küfür etmek hoş olmadı” diye konuşmuştu.