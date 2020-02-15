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SON DAKİKA | Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde yok!
Süper Lig

SON DAKİKA | Luiz Gustavo Galatasaray derbisinde yok!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Ankaragücü maçında gördüğü sarı kartla gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

15 Şubat 2020 21:51

Süper Lig’in 22. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo’dan gelen kötü haberle yıkıldı.

Ankara deplasmanı öncesinde sarı kart sınırında bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu, dakika 85’te rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

32 yaşındaki yıldız futbolcu bu kart sonrasında dördüncü sarı kartını görmüş oldu ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe’de bir başka orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu da Ankaragücü karşısında oyuna sonradan girmişti ancak kısa süre sonra sakatlanarak oyundan çıktı.

15 Şubat 2020 SON DAKİKA | Fenerbahçe`ye Emre Belözoğlu`ndan kötü haber! Süper Lig`in 22. haftasında Ankaragücü`ne konuk olan Fenerbahçe`de Emre Belözoğlu şoku yaşandı. Maça ikinci yarıda dahil olan 39 yaşındaki futbolcu, 66. dakikada sakatlanınca oyundan alındı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:15 | 15 Şubat 2020
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