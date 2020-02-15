Sezona veda

YEŞİLÇAM filmlerini hatırlarsınız… Zengin fabrikatör kız, fakir işçi damat ve kızgın baba… Yıllardır bu sinemayı izliyorduk, Başakşehir'de… Beşiktaş, hep hüzün dolu sonuçlarla ayrılıyordu buradan… Dün akşam ne olacaktı? Klasik, soğuk bir İstanbul akşamının bir maça yansıması, bize ne gösterecekti? Böyle bir maç İngiltere'de olsa, tribünler tıklım tıklım dolu olurdu. Ama değil, o ülkede, 1872 yılında kurulmuş takımlar var, bizde yok! Maçın sonucu ne olursa olsun, Beşiktaş yıllar sonra presle başladı, deplasmanda…

POZİSYON bulan ise, ev sahibi oldu. Boateng ve Burak gibi forvetlere sahip takımlara karşı dikkat edeceksiniz. Başakşehir bazen bunu unuttu. Bu tarz maçlarda taktikleri merak eder okuyucu… Oysa bu maçlar, futbol dersi değil, o andır. Her şey olabilir, sizin anlayacağınız.

İLK yarı bittiğinde, ibre Beşiktaş'tan yanaydı. Yalnız, ikinci yarı, değişik senaryo olabilirdi. Maç yazısı yazanların en büyük kâbusu son dakikalardır. Çünkü her an gol olabilir, sonuç değişebilir. “Tamam” dedim kendi kendime, matbaa ekibi yandı, böyle bir maça gidiyoruz sanki…

DEMBA BA, sanki mi kırdı… Golünü attı. İyi oynarken gol yerseniz, olay ikiye bölünür. Ya teslim olursunuz, ya da maçı çevirirsiniz. Çeviremezseniz, ev sahibi gerçek gücü ile sizi boğar. Beraberliği sağlamak şutlara bağlıdır bu maçlarda, ortalara değil. Kontratak yersiniz, sonra…

DIABY, büyük umutlarla gelmişti Beşiktaş'a ama orta sıralar için oynayan bir takım oyuncusu olduğunu yine gösterdi, Beşiktaş'ın oyuncusu değil! Sergen Yalçın'ın futbolculuk dönemi olsa bu maçı kaybetmezdi. Kaybeden bu takımı kuran, müthiş beyin organizasyonu oldu. Bence Beşiktaş zirveye veda etti, önemli olan yeni sezona bakış artık…

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