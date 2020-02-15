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Robert Prosinecki: ‘Biz bu savaşı sürdürüp, havlu atmadığımızı söylemiştik’
Süper Lig

Robert Prosinecki: ‘Biz bu savaşı sürdürüp, havlu atmadığımızı söylemiştik’

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Denizlispor galibiyeti ile ilgili olarak, “3 puan başlı başına zaten böyle bir durumdayken gerçekten ligde kalmak adına çok büyük bir ifade arz ediyor. Biz bu savaşı sürdürüp, havlu atmadığımızı söylemiştik” dedi.

15 Şubat 2020 18:19

Süper Lig'in 22. haftasında 15 puan ile ligin son sırasında bulunan Kayserispor, deplasmanda oynadığı Denizlispor'u ikinci yarıda Sapunaru'nun attığı tek golle 1-0 geçmeyi başardı. Karşılaşma sonrası maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan Robert Prosinecki, 3 puanın kendileri için çok önemli olduğunu ve ligde havlu atmadıklarını göstergesi olduğunu ifade etti.

‘Havlu atmadığımızı söylemiştik’

Prosinecki, “Tabii ki 3 puan başlı başına zaten böyle bir durumdayken gerçekten ligde kalmak adına çok büyük bir ifade arz ediyor. Önümüzde 2 maç var. İçeride oynayacağız 2 maçı kazandığımız zaman bu 3 puan daha anlamlı olacak. Daha çok savaşan daha iyi oynayan daha çok çalışan bir Kayserispor olarak bu maçlarda oynayacağız. Önümüzde 12 maç var. Zaten önceki haftalarda biz bu savaşı sürdürüp, havlu atmadığımızı söylemiştik. Ligde kalacağız” dedi.

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Deneyimli çalıştırıcı, “Bugün oyuncularım iyi oynadılar. Galibiyeti hak eden bir takım vardı. Galibiyeti hak eden bir Kayserispor vardı. Daha iyiye gidiyoruz bugün aslında en önemlisi takım olarak oynadık. Bu takım sahada herkes birbiri için savaşan oyuncuları gördü bugün diğer anlamda da özgüven kazandırdı takımı ilk defa ligde galip geldik ben geldikten sonra bu özgüven anlamında çok önemliydi” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 18:25 | 15 Şubat 2020
kayserispor Robert Prosinecki süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 12 43
2 Sivasspor
21 12 42
3 Trabzonspor
20 12 41
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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