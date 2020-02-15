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Rıdvan Dilmen: ‘Kim derdi ki Galatasaray…’
Süper Lig

Rıdvan Dilmen: ‘Kim derdi ki Galatasaray…’

Ankaragücü Fenerbahçe maçı sonrası karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor maçı Fenerbahçe'yi kandırdı. Yok tek kale oynadık falan. Ne oldu? Sonraki 3 maçta 1 puan... Kim derdi ki Galatasaray, Kadıköy'e 4 puan önde gelecek diye" ifadelerini kullandı.

15 Şubat 2020 22:51

Süper Lig’de 22. haftanın kritik maçında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü’ne 2-1 yenilirken Rıdvan Dilmen de karşılaşmayı Yüzde Yüz Futbol programında yorumladı. Dilmen “Trabzonspor maçı Fenerbahçe’yi kandırdı. Yok tek kale oynadık falan. Ne oldu? Sonraki 3 maçta 1 puan… Kim derdi ki Galatasaray, Kadıköy’e 4 puan önde gelecek diye” ifadelerini kullanan Dilmen, “Fenerbahçe bugünkü maçı, ligin son maçı gibi, sadece kazanmak zorunda değil de, 5-0 kazanmak zorunda gibi, olağanüstü riskle oynuyor” dedi.

Fenerbahçe’nin Ersun Yanal’la geleceği hakkında da konuşan Dilmen, “Bir gerçek var ki Fenerbahçe, Galatasaray maçını kaybederse Ersun Hoca falan gider. Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenemezse yüzde 50 gider. Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenerse sezon sonuna kadar kalır. Bu kadar net” diyerek derbinin kritik olduğunun da altını çizdi.

Fenerbahçe’nin telaşlı oynadığını söyleyen Dilmen, “Ersun Yanal’ın rakip analizini yapma şansı olmadı, 10 kişi kalan Malatya’ya karşı izledi Ankaragücü’nü, ilk yarı ile alakası olmayan bir Ankaragücü. Her hafta 30’dan vurmaya başladılar, Gustavo 1 tane, Ozan 4 tane vuruyor. Böyle gol atınca oyuncu, eyvah der antrenör. Fenerbahçe’nin aceleci, telaşlı oyununundan vazgeçip, gerçek bek ve ön oyuncusuyla oynaması gerek” ifadelerini kullandı.

‘Roberto Carlos geliyor sanıyorlar’

Nabil Dirar ve Tolga Ciğerci’nin performansını eleştiren Dilmen, “Tribünler Hasan Ali’nin saçını gösterseler, ‘Ooooo’ diyorlar, Roberto Carlos geliyor sanıyorlar. Hasan Ali’nin 45 dakika kadar gücü vardır, o gücü olmasa bile Dirar’ın şu halinden iyi oynar, Dirar da sağ önde Tolga’dan iyi oynar.” diye konuştu.

15 Şubat 2020 Ersun Yanal`dan itiraf: `Geçen yıldan beri stresi yönetemiyoruz` Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 yenildikleri Ankaragücü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yanal, `Geçen yıldan beri stresi yönetemiyoruz, sorumlusu benim` dedi. İlgili Haberi Oku

‘Mental olarak iyi değil…’

Fenerbahçe’nin fiziksel olarak düşüşe geçtiğini vurgulayan Dilmen, ”Fenerbahçe’nin mental olarak iyi olmadığını gördük. Fizik olarak düşüşe geçtiğini gördük. Trabzonspor maçı çok kandırdı Fenerbahçe’yi. Yok tek kale oynadı, yok Japon kale… Ne oldu son 3 haftada? 3 haftada 1 puan aldı bu takım!” dedi.

Sol bek sıkıntısının büyüdüğünün altını çizen ünlü yorumcu, ”Fenerbahçe’nin iyi oynadığını gösterebileceğimiz bir tane futbolcusu yok. Fenerbahçe sol beksiz oynamaya devam ediyor, Deniz Türüç’ten de sol bek olmaz.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:04 | 15 Şubat 2020
ankaragücü Fenerbahçe galatasaray rıdvan dilmen süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 12 43
2 Sivasspor
21 12 42
3 Trabzonspor
20 12 41
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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