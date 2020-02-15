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Nuri Albayrak’tan Trabzonspor’a ziyaret: ‘Her türlü desteği veriyoruz’
Trabzonspor

Nuri Albayrak’tan Trabzonspor’a ziyaret: ‘Her türlü desteği veriyoruz’

Trabzonspor eski kulüp başkanı Nuri Albayrak, başkan Ahmet Ağaoğlu'nu ziyaret ederek, desteklerinin devam edeceğini söyledi.

15 Şubat 2020 17:37

Trabzonspor eski kulüp başkanlarından Nuri Albayrak, bordo-mavili kulübü ziyaret etti. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ile görüşen Albayrak'a eski yöneticilerden Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş Müdürü Muzaffer Ermiş de eşlik etti.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kuruluna gönülden desteklediklerini belirten Nuri Albayrak, ” Kulübümüz için çok iyi işler yapıyorsunuz. Bu sene çok başarılı bir idari anlayış ve çok başarılı bir takımımız var. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Biz de elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz” dedi.

Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu nazik ziyaret için eski başkan Nuri Albayrak'a teşekkürlerini sunarak kendisine portresinin yer aldığı bir karakalem çalışması hediye etti.

Son güncelleme 17:40 | 15 Şubat 2020
Ahmet Ağaoğlu Nuri Albayrak trabzonspor
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