CANLI | MKE Ankaragücü 1-0 Fenerbahçe (İlk yarı sona erdi)

Ankaragücü Fenerbahçe canlı! MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 22. hafta heyecanı devam ediyor. Son olarak konuğu Aytemiz Alanyaspor’la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edeceği derbi öncesinde Başkent’ten kayıpsız dönmek istiyor. MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta. Fenerbahçe 41 puana yükselip zirve takibini sürdürmenin, 17 puanlı Ankaragücü ise kazanarak tehlike hattından çıkmanın peşinde.
ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER
STAT: Eryaman Stadyumu
SAAT: 20.00
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: beIN SPORTS HD1
ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Sedat, Faty, Saba, Rodrigues, Michalak
YEDEKLER: Yiğit, Pazdan, Orkan, Atila, Cebrail, Stanojevic, Rivas, Fatih, İlhan, Aydın
TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay
FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi
YEDEKLER: Harun, Falette, Hasan Ali, Emre, Tolgay, Ekici, Mevlüt, Ferdi, Zajc, Rami
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
FENERBAHÇE’DE SARI KART ALARMI!
Fenerbahçe’de, Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luis Gustavo, Vedat Muriqi ve Altay Bayındır, Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve DEV derbide forma giyemeyecekler.
Başkent temsilcisinde deneyimli kaleci Korcan Çelikay’ın sakatlığı bulunuyor. Fenerbahçe’de ise sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, takımının Ankara kafilesinde yer alamadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile sona ermişti. Fenerbahçe’nin gollerini Zanka ve Vedat Muriqi kaydederken Ankaragücü adına tek golü Dever Orgill kaydetmişti. Orgill de bu maçta forma giyemiyor.