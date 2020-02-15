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CANLI | MKE Ankaragücü 1-0 Fenerbahçe (İlk yarı sona erdi)
Süper Lig

CANLI | MKE Ankaragücü 1-0 Fenerbahçe (İlk yarı sona erdi)

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Ankaragücü Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da. Haberde Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da yer almakta. İki takım da kritik maçta galibiyet peşinde. Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi kazanıp moral depolamak istiyor. 13'te Saba Lobjanidze attı, skor 1-0 oldu.

15 Şubat 2020 19:01

Ankaragücü Fenerbahçe canlı! MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçı ile Süper Lig’de 22. hafta heyecanı devam ediyor. Son olarak konuğu Aytemiz Alanyaspor’la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray’ı konuk edeceği derbi öncesinde Başkent’ten kayıpsız dönmek istiyor. MKE Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Ankaragücü Fenerbahçe maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta. Fenerbahçe 41 puana yükselip zirve takibini sürdürmenin, 17 puanlı Ankaragücü ise kazanarak tehlike hattından çıkmanın peşinde.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LER

STAT: Eryaman Stadyumu

SAAT: 20.00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Sedat, Faty, Saba, Rodrigues, Michalak

YEDEKLER: Yiğit, Pazdan, Orkan, Atila, Cebrail, Stanojevic, Rivas, Fatih, İlhan, Aydın

TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Reşit Akçay

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Falette, Hasan Ali, Emre, Tolgay, Ekici, Mevlüt, Ferdi, Zajc, Rami

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

ISI HARİTASI

FENERBAHÇE’DE SARI KART ALARMI!

Fenerbahçe’de, Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Luis Gustavo, Vedat Muriqi ve Altay Bayındır, Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecekler ve DEV derbide forma giyemeyecekler.

Başkent temsilcisinde deneyimli kaleci Korcan Çelikay’ın sakatlığı bulunuyor. Fenerbahçe’de ise sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, takımının Ankara kafilesinde yer alamadı. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabaka Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile sona ermişti. Fenerbahçe’nin gollerini Zanka ve Vedat Muriqi kaydederken Ankaragücü adına tek golü Dever Orgill kaydetmişti. Orgill de bu maçta forma giyemiyor.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Son güncelleme 20:53 | 15 Şubat 2020
Fenerbahçe MKE Ankaragücü süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 12 43
2 Sivasspor
21 12 42
3 Trabzonspor
20 12 41
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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