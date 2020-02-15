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Manchester City’ye puan silme cezası yolda
Şampiyonlar Ligi

Manchester City’ye puan silme cezası yolda

UEFA ekonomik sınırlamalarını ihlal ettikleri sebebiyle Avrupa kupalarından ihraç edilen Manchester City, şimdi de Premier Lig yönetiminden puan silme cezası ile karşı karşıya.

SKOR DIŞ HABER 15 Şubat 2020 11:11

Dün şok bir şekilde Avrupa Kupaları’ndan men cezası alan İngiliz kulübü Manchester City’nin puan cezası alacağı konuşuluyor.

Independent’ın yaptığı habere göre, Maviler’in UEFA Financial Fair Play kurallarını ciddi biçimde ihlal etmesi sebebiyle İngiltere Futbol Federasyonu’nun da Manchester ekibine puan silme cezası vermesi bir hayli olası gözüküyor.

İngiltere Premier Lig’in son iki senedeki şampiyonu Manchester City, dün açıklanan kararla Avrupa Kupaları’ndan ihraç edilmiş ve 30 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı. Açıklanan kararda City’nin 2012 ile 2016 seneleri arasında sponsorluk gelirlerini olduğundan çok daha yüksek gösterdiğini tespit etmişti.

Yapılan habere göre Premier Lig’te uygulanan düzenlemelerin UEFA düzenlemeleriyle yakın olması, Premier Lig yönetimini harekete geçmeye mecbur bırakabilir. Premier Lig lisansı alması gereken kulüplerin, lig yönetimine doğru bilgi vermesi ve bu bilgilerin UEFA standartlarına uyması gerekiyor.

Yine habere göre, Premier Lig komitesi gelen UEFA cezasına ilişkin toplanıp Manchester kulübüne puan cezasu verme konusunda harekete geçecek. City cephesi ise dün yayımladığı açıklamada en kısa zamanda kararı CAS’a götüreceğini açıklamıştı. Kararın az da olsa iptal edilme ihtimali bulunsa da cezanın onanacağı tahmin ediliyor. İhlal sebebiyle Premier Lig’in cezası alması ise beklenmiyor.

Manchester City’nin Premier Lig’de alacağı olası bir puan silme cezası, onları şampiyonluk yarışında etkilemeyecek. Ancak buna karşın takımın ligden düşürülmesi beklenmiyor. Yeni değişen kurallara göre Lig yönetimi, lig düşürme cezasını kaldırıp yerine en alt ligden başlama cezasını getirmişti.

Son güncelleme 11:35 | 15 Şubat 2020
FA ingiltere premier lig Manchester City şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 12 43
2 Sivasspor
21 12 42
3 Trabzonspor
20 12 41
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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