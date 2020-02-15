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MAÇ SONUCU | Norwich City 0-1 Liverpool
İngiltere Premier Lig

MAÇ SONUCU | Norwich City 0-1 Liverpool

İngiltere Premier Lig 26. hafta karşılaşmasında Norwich City'ye konuk olan lider Liverpool, lig sonuncusunu Sadio Mane'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

SKOR DIŞ HABER 15 Şubat 2020 23:43

İngiltere Premier Lig 26. haftasında Norwich City’ye konuk olan Liverpool, son anlarda bulduğu golle 1-0 galip geldi.

Ligin namağlup lideri Liverpool, son sıradaki Norwich City karşısında ilk yarıyı golsüz beraberlikle tamamladı. Mücadelenin 60. dakikasında oyuna giren Senegalli yıldız Sadio Mane, 78’de attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool mücadeleyi bu skorla üstün tamamladı.

Liverpool bu sonuçla puanını 76’ya yükseltirken son sıradaki Norwich City 18 puanda kaldı.

İşte Norwich City-Liverpool maçının özet görüntüleri;

Son güncelleme 23:43 | 15 Şubat 2020
liverpool norwich city
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 12 43
2 Sivasspor
21 12 42
3 Trabzonspor
20 12 41
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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