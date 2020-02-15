MAÇ SONUCU | Norwich City 0-1 Liverpool

İngiltere Premier Lig 26. haftasında Norwich City’ye konuk olan Liverpool, son anlarda bulduğu golle 1-0 galip geldi.
Ligin namağlup lideri Liverpool, son sıradaki Norwich City karşısında ilk yarıyı golsüz beraberlikle tamamladı. Mücadelenin 60. dakikasında oyuna giren Senegalli yıldız Sadio Mane, 78’de attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool mücadeleyi bu skorla üstün tamamladı.
Liverpool bu sonuçla puanını 76’ya yükseltirken son sıradaki Norwich City 18 puanda kaldı.
İşte Norwich City-Liverpool maçının özet görüntüleri;