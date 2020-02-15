Lider VakıfBank’ın serisi devam ediyor

Son iki sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 17’nci haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı deplasmanda 10-25, 16-25 ve 18-25’lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-1 önde girdiği ilk seti 25-10 almayı başardı. İlk sette olduğu ikinci seti de baştan sonra üstün götüren VakıfBank, teknik molasını 12-7 önde geçtiği seti 25-16 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti.

VakıfBank’tan 2020 yılında sekizde sekiz

Üçüncü sette rakibinin dönüşüne izin vermeyen sarı-siyahlılar, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak ligdeki liderliğini sürdürdü. 2020 yılında oynadığı sekizinci resmi karşılaşmayı da kazanan sarı-siyahlılar, ligdeki yenilmez serisini ise 12 maça çıkardı. Lider VakıfBank, Sultanlar Ligi’nin 18’inci haftasında 23 Şubat Pazar günü Nilüfer Belediyespor’la VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.

Fenerbahçe Opet 2-3 Eczacıbaşı VitrA | Derbide gülen taraf Eczacıbaşı VitrA Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet'e konuk olan Eczacıbaşı VitrA, derbiden 3-2 galip ayrıldı. Eczacıbaşı VitrA bu sezon dördüncü kez Fenerbahçe`yi mağlup etti. İlgili Haberi Oku

BEYLİKDÜZÜ-VAKIFBANK: 0-3

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Tuncay Sevim, Sadettin Kıral

BEYLİKDÜZÜ: Özman, B.Çetin 4, Bahar 7, Elçin 7, Zekiye 8, Deniz 3, Simay (L), B.Kaygısız

VAKIFBANK: Maja 1, Meliha 11, Milena 6, Gözde 9, Ebrar 15, Kübra 10, Pınar (L), Melis 4, Cansu 3

SETLER: 10-25, 16-25, 18-25

SÜRE: 60 dakika (18′, 21′, 21′)