MAÇ SONUCU | Konyaspor 1-3 Göztepe

Süper Lig 22. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Kendi evinde en son 2 Kasım 2019’da gol atabilen Konyaspor, yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz yönetiminde Göztepe karşısında 34. dakikada Ömer Ali Şahiner’in golüyle 1-0 öne geçti.

Ancak Konyaspor’un golüne çabuk yanıt veren İzmir temsilcisi Göztepe, 39 dakikada yıldız futbolcusu Serdar Gürler’in attığı golle durumu 1-1’e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

MAÇ ZAMAN ÇİZGİSİ

Bu golden sonra Göztepe kalesinde üst üste net fırsatlar yakalayan ev sahibi Konyaspor, Beto’nun cezası nedeniyle ilk 11’de sahaya çıkan Göztepe’nin yedek kalecisi Göktuğ Bakırbaş’ı geçmeyi başaramadı.

Konyaspor’un beraberlik golü aradığı dakikalarda kontra ataklarla etkili olan Göztepe, 74. dakikada Halil Akbunar’ın attığı golle skoru 3-1’e getirdi ve bu gol maçın skorunu tayin etti.

Bu sonuçla bir maçı eksik olan Göztepe puanını 33 yaparken, Konyaspor 20 puanda kaldı. Bu sonuçla Konyaspor’un ligdeki galibiyet hasreti de 4 maça çıktı.