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Hilmi Ok hayatını kaybetti
Süper Lig

Hilmi Ok hayatını kaybetti

MHK eski başkanlarından, duayen eski hakem Hilmi Ok hayata gözlerini yumdu.

15 Şubat 2020 12:24

Türk hakemliğinin önemli isimlerinden ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) eski başkanlarından Hilmi Ok, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hilmi Ok’un vefatıyla ilgili mesaj yayımladı. TFF’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı Hilmi Ok’un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1932 İstanbul doğumlu olan Hilmi Ok, 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde görev yaptı, MHK Başkanı ve eğitimci olarak Türk futboluna çok değerli hizmetlerde bulundu. Merhum Hilmi Ok’un cenazesi 16 Şubat Pazar günü Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Hilmi Ok’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz.”

Son güncelleme 12:29 | 15 Şubat 2020
Hilmi Ok mhk
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 12 43
2 Sivasspor
21 12 42
3 Trabzonspor
20 12 41
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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