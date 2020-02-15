Göztepeli Alpaslan Öztürk isyan etti: ‘Nasıl bir vicdandır bu?’

Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Konyaspor’u deplasmanda 3-1 yenen Göztepe’de maç sonunda büyük sevinç yaşandı.

Ancak karşılaşma sonunda Konyaspor tribünlerinden atılan bir cisim 18 yaşındaki kaleci Arda Özçimen’in kafasına isabet edince genç file bekçisi yaralandı.

Kafasında kanama meydana gelen Özçimen’in fotoğrafını takım arkadaşı Alpaslan Öztürk sosyal medya hesabından paylaştı.

Twitter’dan isyan eden Öztürk, “Yaptığımız şey bir spor. Kazanmak da var kaybetmek de. Maçtan sonra genç kalecimiz Arda başına atılan yabancı maddeyle bu hale geldi. 3 puandan değerli şeyler var. Nasıl bir vicdandır bu?” ifadelerini kullandı.

Yaptığımız şey bir spor. Kazanmak da var kaybetmek de. Maçtan sonra genç kalecimiz Arda başına atılan yabancı maddeyle bu hale geldi. 3 puandan değerli şeyler var. Nasıl bir vicdandır bu? pic.twitter.com/bM6LnBswM3 — Alpaslan Öztürk (@Ozturk5Alpaslan) February 15, 2020

MAÇ SONUCU | Konyaspor 1-3 Göztepe Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Konyaspor`a konuk olan Göztepe, geriye düştüğü maçı 3-1 kazanmayı başardı. Konyaspor 3 ay sonra kendi evinde gol attığı maçı kazanamadı İlgili Haberi Oku