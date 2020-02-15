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Göztepeli Alpaslan Öztürk isyan etti: ‘Nasıl bir vicdandır bu?’
Süper Lig

Göztepeli Alpaslan Öztürk isyan etti: ‘Nasıl bir vicdandır bu?’

Göztepe futbolcusu Alpaslan Öztürk, Konyaspor maçından sonra tribünden atılan bir yabancı maddenin genç kaleci Arda Özçimen'in kafasına isabet ettiğini söyledi ve sosyal medyadan fotoğraf paylaştı.

15 Şubat 2020 20:26

Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Konyaspor’u deplasmanda 3-1 yenen Göztepe’de maç sonunda büyük sevinç yaşandı.

Ancak karşılaşma sonunda Konyaspor tribünlerinden atılan bir cisim 18 yaşındaki kaleci Arda Özçimen’in kafasına isabet edince genç file bekçisi yaralandı.

Kafasında kanama meydana gelen Özçimen’in fotoğrafını takım arkadaşı Alpaslan Öztürk sosyal medya hesabından paylaştı.

Twitter’dan isyan eden Öztürk, “Yaptığımız şey bir spor. Kazanmak da var kaybetmek de. Maçtan sonra genç kalecimiz Arda başına atılan yabancı maddeyle bu hale geldi. 3 puandan değerli şeyler var. Nasıl bir vicdandır bu?” ifadelerini kullandı.

 

15 Şubat 2020 MAÇ SONUCU | Konyaspor 1-3 Göztepe Süper Lig 22. hafta karşılaşmasında Konyaspor`a konuk olan Göztepe, geriye düştüğü maçı 3-1 kazanmayı başardı. Konyaspor 3 ay sonra kendi evinde gol attığı maçı kazanamadı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:29 | 15 Şubat 2020
Arda Özçimen göztepe konyaspor
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OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 12 43
2 Sivasspor
21 12 42
3 Trabzonspor
20 12 41
4 Alanyaspor
21 11 39
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21 11 39
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