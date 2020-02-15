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Lemi ÇELİK
Lemi ÇELİK 15 Şubat 2020 09:06

Futbolcunun kaderidir

BEŞIKTAŞ taraftarının çok sevdiği, adına şarkılar bestelediği, tarihine geçen Demba Ba'dan başkası değildi. Attığı gol galibiyet golü olmasına rağmen sevinemedi. Futbolcunun kaderi de işte böyledir…

BAŞAKŞEHIR-Beşiktaş maçı beklenen seyir zevkini vermedi. Her iki hoca da dersine iyi çalışmış. Taktik savaşı var, kazanmak isteyen bir Sergen Hoca var ama Okan Hoca'nın sakin ve sabırlı futbolu kazandı.

BEŞİKTAŞ'TA Diaby ve N'Koudou bal yapmayan arı gibi… İcraat yok; ne gol atıyor, ne de attırıyorlar. Haliyle Beşiktaş istediği net pozisyonları bir türlü bulamadı. Kanat oyuncuları da isteksiz ve verimsiz olunca iş iyice çıkmaza giriyor.

BAŞAKŞEHİR'İN kontratak sistemi ve taktiği başarılı oldu. Beşiktaş kötü oynayınca, ev sahibi ekibin çok zorlandığını yazamadık. Lens yerini yadırgıyor, Caner yenilen golde pozisyon hatası yapıyor, Ruiz ise ne adam ne alan markajını biliyor. Bu kadar kötü defansı olan Beşiktaş, ne kadar iyi hücum futbolu oynarsa oynasın çok gol yiyeceği kesin. Sergen Hoca, bu sorunu acilen çözmeli.

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