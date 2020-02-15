Fenerbahçe’de şaşkına çeviren istatistik! 12 maçta ilk top gol oldu…

Süper Lig’in 22. haftasında Ankaragücü’ne konuk olan Fenerbahçe, maçın hemen başında kalesinde gördüğü golle büyük şok yaşadı.

Fenerbahçe’nin rakip kalede gol aradığı sırada Ankaragücü kontra atakla 13. dakikada golü bulurken, Saba Lobzhanidze Ankara temsilcisini 1-0 öne geçiren isim oldu.

Bu gol aynı zamanda Fenerbahçe’nin savunma konusundaki eksikliğini ortaya çıkaran bir istatistiği de gözler önüne serdi.

Opta’nın verilerine göre; Fenerbahçe bu sezon Süper Lig’de oynadığı 22 maçın 17’sinde gol yedi, bu karşılaşmaların 12’sinde kalesine gelen ilk top gol oldu.

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