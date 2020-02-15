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Fenerbahçe Opet 2-3 Eczacıbaşı VitrA | Derbide gülen taraf Eczacıbaşı VitrA
Voleybol

Fenerbahçe Opet 2-3 Eczacıbaşı VitrA | Derbide gülen taraf Eczacıbaşı VitrA

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 17. haftasında Fenerbahçe Opet’e konuk olan Eczacıbaşı VitrA, derbiden 3-2 galip ayrıldı. Eczacıbaşı VitrA bu sezon dördüncü kez Fenerbahçe'yi mağlup etti.

15 Şubat 2020 17:43

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin on yedinci haftasında Fenerbahçe Opet'e konuk olan Eczacıbaşı VitrA, derbiden 3-2 galip ayrıldı. Mücadeleye hızlı bir giriş yapan turuncu beyazlıların ilk seti almasında Hande Baladın'ın hücumları önemli bir rol oynarken, 25-17 kazandıkları sette orta oyuncu Yasemin Güveli'nin takım hanesine yazdırdığı 3 blok sayısı da dikkat çekti.

Başa baş giden ikinci sette konuk ekip, Tijana Boskovic'in hücumlarıyla set sonuna kadar iyi bir direnç gösterse de, seti 25-23 kaybetti. Kontrolü yeniden ele geçiren Eczacıbaşı VitrA, hızlıca farkı açtığı üçüncü seti 25-10 kazandı. Ev sahibi ekip dördüncü seti 25-19 kazanarak, maçı tie-break setine taşıdı.

FENERBAHÇE’YE KARŞI 4. GALİBİYET

Son sette bloklarıyla fark yaratan turuncu beyazlılar, 8-6 önde girdiği saha değişiminden sonra seti 15-10 kazandı ve böylelikle bu sezon Fenerbahçe Opet karşısındaki dördüncü galibiyetini elde etti. Tijana Boskovic, 29 sayıyla maçın en skoreri olurken, turuncu beyazlılar toplamda 18 blok sayısı elde etti.

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Salon: İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu

Hakemler: Nurper Özbar, Ramazan Çevik

Fenerbahçe Opet: Vargas, Robinson, Eda, Naz, Thompson, Bahar, Aylin (L), Ceren, Sıla, Beliz, Fatma, Melis.

Eczacıbaşı VitrA: Natalia, Yasemin, Boskovic, Hande, Beyza, Lloyd, Simge (L), Newcombe, Gamze, Ergül.

Setler: 2-3 (17-25, 25-23, 10-25, 25-19, 10-15)

Süre: 115 dakika (30, 26, 19, 24, 16)

Son güncelleme 17:43 | 15 Şubat 2020
eczacıbaşı vitra Fenerbahçe Opet Vestel Venüs Sultanlar Ligi
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