Ersun Yanal’dan itiraf: ‘Geçen yıldan beri stresi yönetemiyoruz’

Süper Lig’in 22. haftasında Ankaragücü’ne konuk olan Fenerbahçe, sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrılırken teknik direktör Ersun Yanal maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

Kötü oynadıklarını itiraf eden ve bunun sorumlusunun kendisi olduğunu söyleyen Yanal, şu ifadeleri kullandı:

“Top rakibe geçtikten sonraki geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Topu geri kazanmadaki mesafe ve süreler arttı. Bu oyun dengemizi bozdu. Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntımız hep vardı. Geçişi daha sert oynamalıydık.”

“KOLAY BİR SEZON GEÇİRMİYORUZ”

“Geçen yıldan bu yana belki de Fenerbahçe bu stresi yönetememe konusunda en yetkisiz takım olarak görüyorum. Sorumlusu benim. Geçen yıldan bu yana taraftarların teveccühü ile birlikte zor bir sezon geçirdik. Yeni dönemde de kolay bir sezon geçirmiyoruz.”

“TARAFTARLAR İNANCINI KAYBETMEMELİ”

“Fenerbahçe futbolun her aşamasını, sporun, sivil toplum örgütü olma gücüyle birçok şeyi değiştirebilecek bir camia. Taraftarlarımız takıma ve başkanına inanmalı. İnançlarını kaybetmeliler. Hepimiz çok üzüldük. Bu üzüntüyü çalışarak geçebilirsiniz. Golü yedikten sonra, çok da saçma bir gol yedik. Maalesef o da bizim koordinasyonumuzu bozdu.”

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