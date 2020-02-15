MAÇ SONUCU | Denizlispor Kayserispor 0-1 | Altın vuruş!

Süper Lig’in 22. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Ligde son sırada yer alan Hes Kablo Kayserispor, rakibini 1-0 mağlup ederek 11 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Kayserispor, bundan önce en son 10. haftada sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’yi mağlup etmişti.

Kayserispor’un tek golünü 69. dakikada Cristian Sapunaru kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 15’e yükselten Hes Kablo Kayserispor, son sıradan kurtulamasa da ligde kalma adına umutlandı. Denizlispor ise 24 puanla 12. sırada yer aldı.

Kayserispor, gelecek hafta Konyaspor’u konuk edecek. Denizlispor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

DENİZLİSPOR TARAFTARINDAN TEPKİ

Denizlispor taraftarları, teknik direktör Mehmet Özdilek’i istifaya davet etti. Yeşil – siyahlı taraftarlar, “Burası Denizli, Beşiktaş değil” tezahüratlarıyla Özdilek’e tepki gösterdi.

PROSINECKI İLE İLK GALİBİYET

Kayserispor, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde çıktığı 5. Süper Lig maçında ilk galibiyetini almış oldu.