Bayram Toysal: Tüm bonuslarımızı harcadık

TFF. 1’inci ligde evinde ağırladığı Akhisarspor’a 3-2 yenilen Hatayspor’un Teknik Direktörü Bayram Toysal, aldıkları mağlubiyetle bugüne kadar topladıkları tüm bonusları harcadıklarını söyledi.

Maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Toysal “Hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet aslında maça iyi başladık, golü de bulduk. Daha sonraki süreç 3-1 geriye düştük. Toparlamaya çalıştık 3-2 oldu. Maalesef çeviremedik. Yapacak bir şey yok. Mağlubiyetten ders çıkartıp, önümüze bakacağız. Taraftarın tepkisi gayet normal. Bunlar futbolun içerisinde var. Biz bundan sonra ki süreci iyi bir şekilde geçirmek istiyoruz. Hep beraber, tüm camia, taraftar, futbolcular, biz. Bu takım şu anda yine lider ama ne kadar bonusumuz varsa bugüne kadar harcadık. Bundan sonra ki süreçte inşallah işleri yoluna sokarız ve hedefe emin adımlarla gideriz” dedi.