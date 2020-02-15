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Ankaragücü Kaptanı Sedat Ağçay, Mansur Yavaş’a teşekkür etti: ‘Sağ olsunlar transfer döneminde…’
Süper Lig

Ankaragücü Kaptanı Sedat Ağçay, Mansur Yavaş’a teşekkür etti: ‘Sağ olsunlar transfer döneminde…’

Ankaragücü Kaptanı Sedat Ağçay, Fenerbahçe galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Ağçay, "Başkanımız Mansur Yavaş da geldi. Maçtan önce bize motivasyon konuşması yaptı. Sağ olsun transfer sezonunda onun da destekleri oldu" dedi.

15 Şubat 2020 22:33

Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe’yi 2-1’lik skorla mağlup eden Ankaragücü’nde Kaptan Sedat Ağçay, müsabakanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

1981 doğumlu tecrübeli oyuncu, “Sezona sıkıntılı başladık. Yeni gelen başkan ve yönetim devre arası iyi ve karakterli oyuncular aldı” dedi.

Maçı tribünden takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da karşılaşma öncesi bir konuşma yaptığına değinen Sedat, Yavaş’a teşekkür de ederek, “Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş da geldi. Maçtan önce bize motivasyon konuşması yaptı. Sağ olsun transfer sezonunda onun da destekleri oldu. Ankaragücü taraftarını mutlu etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Daha önce de kötü oynamıyorduk” ifadelerini kullanan Sedat Ağçay, “Bu zor günleri atlatacak büyük bir camiayız. Yüreğimizi bu şekilde koyarsak, gerisi gelir. Bu seri devam edecek” ifadelerini kullandı.

15 Şubat 2020 Rıdvan Dilmen: `Kim derdi ki Galatasaray...` Ankaragücü Fenerbahçe maçı sonrası karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Trabzonspor maçı Fenerbahçe`yi kandırdı. Yok tek kale oynadık falan. Ne oldu? Sonraki 3 maçta 1 puan... Kim derdi ki Galatasaray, Kadıköy`e 4 puan önde gelecek diye ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:06 | 15 Şubat 2020
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Mansur Yavaş MKE Ankaragücü Sedat Ağçay
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