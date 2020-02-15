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Ankaragücü Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Yarıştan kopmamak için çok önemli!
Süper Lig

Ankaragücü Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Yarıştan kopmamak için çok önemli!

Düşme potasından kurtulmak isteyen Ankaragücü ve zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe'nin karşılaşması bu akşama heyecan katacak. Peki, Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Ankaragücü - Fenerbahçe maçının detayları...

15 Şubat 2020 14:39

Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanına konuk oluyor. Ankaragücü’nde Korcan Çelikay kadroda yer alamayacak, Fenerbahçe'de ise sakatlıkları süren Sadık ve Garry Rodrigues takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Peki, Ankaragücü Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

ANKARAGÜCÜ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig 22. hafta Ankaragücü Fenerbahçe maçı 15 Şubat günü saat 20.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

MUHTEMEL 11’LER

MKE Ankaragücü: Ricardo, Alihan, Kulusic, Pinto, Stelios, Saba, Daniel, Rodrigues, İlhan, Scarione, Orgill

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Max Kruse, Muriç

Son güncelleme 14:39 | 15 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 12 43
2 Sivasspor
21 12 42
3 Trabzonspor
20 12 41
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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