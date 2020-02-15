Ahmet Nur Çebi’den Fikret Orman’a zehir zemberek sözler: Duracağın yeri iyi bil!

Beşiktaş Kulübü 2020 yılı birinci olağan Divan Kurulu toplantısında konuşan başkan Ahmet Nur Çebi, kendisinden bir önceki başkan Fikret Orman’a yüklendi. Fikret Orman’ı sert bir dille eleştiren Ahmet Nur Çebi “Ben Fikret Orman ile ilgili bildiklerimi, bilmediklerimi burada anlatmak istemiyorum. Denetleme kurulu çalışmalara başladı. Her şeyi ortaya çıkaracağız” dedi.

Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman’ı kaçmakla suçlarken “Ben Fikret Orman gibi kaçmadım, buradayım!” ifadesini kullandı.

İşte Ahmet Nur Çebi’ni,n açıklamalarından satır başları:

“Bundan sonra özümüzle, profesyonellerimizi de oradan tercih ederek devam etmeyi planlıyoruz. Amatörlere karşı sempatimi kimseyle tartışmak istemiyorum ama gelir/gider dengesinini ayarlamamız gerekiyor.

Ben gelmişim para verecekmişim, Ali Koç vermiş. Ali Koç rakip takımın başkanı, ne işin var onunla? Ben Ali Koç değilim, ezmeye mi çalışıyorsun. Ali Koç başkanken sen de başkandın. Sen verdin mi? Millet harcayacak ben vereceğim öyle mi? Yaptık bir halt de sus.

SSK primlerinden kaçtığımı iddia etmek abestir. Ben, hiçbir yerden kaçmadım, Fikret Orman gibi kaçmadım. Kendisi burayı yüzüstü bırakıp gitmiştir.

Ben Futbol A.Ş’den hakkım olan paramı aldım, çalmadım! Sen de paranı koydun, 1 sene sonra aldın. Ben 6 sene sonra aldım. Biraz adaletli, vicdanlı ol. Duracağın yeri iyi bil!

Hep birlikte sarılalım, seni de kucaklayalım. Bana bir mesaj gönderdi evet. ‘Abi hayırlı olsun, emrindeyim’ dedi. Bir-iki gün evvel akrabalarımı arayıp bu adama oy vermeyin diyorsun. Ben senin samimiyetine nasıl inanayım? Ben de cevap vermedim.

Ben ve yöneticilerim Abdullah Avcı’yı ne zaman eleştirdik. Ama ben, Fikret Orman yönetimi tarafından Şenol Güneş’in hedef haline getirildiğini ve hocanın küstürüldüğünü biliyorum.

Şu anda Beşiktaş’ın tek bir çıkış yolu var; Bağış kampanyası! Herkesten destek bekliyoruz, 1 lira da değerli, 10 bin lira da değerli.

Göztepe maçında kural hatası oldu. IFAB’dan alınan cevaba göre karar verdiklerini söylediler. Biz de gerekçeli kararı istiyoruz. Bu konuda baskımız devam edecek.”