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Zeljko Obradovic: ‘Oyuncularım karakterini yansıttı…’
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Zeljko Obradovic: ‘Oyuncularım karakterini yansıttı…’

Fenerbahçe Beko, Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Türk Telekom'u nefes kesen maçta 83-81 yenerek finale çıkarken maçın ardından konuşan Zeljko Obradovic, "Oyuncularım karakterini yansıtıp final oynamak istediklerini gösterdiler" derken "Savunmamızın kötü olmasının sebebi çok tembel oynamamızdı" diye konuştu.

14 Şubat 2020 23:37

Solgar Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Türk Telekom’u mağlup ederek finale yükselen Fenerbahçe Beko’da Başantrenör Zeljko Obradovic, “Oyuncularım karakterini yansıtıp final oynamak istediklerini gösterdiler” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, “Türk Telekom’u tebrik etmek istiyorum. Çok iyi bir maç oynadılar. Maç içinde çok problemimiz oldu. Özellikle ilk yarıda savunmamız çok kötüydü. Bunun mutlaka bir sebebi vardır. Ama bu bir yarı final oynuyorsanız ve bu bir eleme maçıysa her şeyinizi ortaya koymanız gerekiyor” dedi.

14 Şubat 2020 MAÇ SONUCU | Türk Telekom 81-83 Fenerbahçe Beko Solgar Vitamin Türkiye Kupası Yarı Final maçında Türk Telekom`u 83-81 mağlup eden Fenerbahçe Beko, finale yükseldi. Sarı lacivertliler finalde, Galatasaray Doğa Sigorta`yı eleyen Darüşşafaka Tekfen ile karşılaşacak. İlgili Haberi Oku

“Savunmamızın kötü olmasının sebebi çok tembel oynamamızdı” diyen Obra,  “Onlarda hücumda çok iyiydiler. Bizim yapmak istediğimiz her şeyin farkına varıp ona göre önlem aldılar. İkinci yarı tamamen farklı bir tablo vardı. Çok daha sert oynadık ve bütün savunma pozisyonları için savaştık” ifadelerini kullandı.

‘Yanlış paslar, kötü kararlar…’

Deneyimli çalıştırıcı, “Maçta öne geçmeyi başardık 5 sayı öndeydik ama kötü başladık hücum açısından. Yanlış paslar ve kötü kararlar yüzünden maç başa baş oldu. Sonuçta oyuncular karakterini yansıtıp final oynamak istediklerini gösterdiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şimdi Darüşşafaka ile oynayacağımız finale hazırlama zamanı. Ayrıca taraftarımıza sağlamış olduğu güzel atmosfer için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Son güncelleme 23:37 | 14 Şubat 2020
Fenerbahçe Beko Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası Zeljko Obradovic
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