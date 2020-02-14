SON DAKİKA | UEFA’dan Manchester City hakkında şok karar! Avrupa’dan men…

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, UEFA’nın verdiği Avrupa kupalarından men kararıyla şaşkına döndü.

UEFA’dan yapılan açıklamada; Manchester City’nin 2012-2016 yılları arasındaki sponsorluk gelirlerini olduğundan fazla göstermesi nedeniyle, 2020-21/2021-22 sezonlarında Avrupa’dan men ve 30 milyon Euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

İngiliz ekibinin CAS’a itiraz etme hakkının bulunduğu ifade edilirken, verilen cezaların CAS’ın vereceği nihai karar sonrası yürürlüğe koyulacağı açıklandı.

Konu hakkında basın bildirisi yayınlayan Manchester City, “Hayal kırıklığı yaşıyoruz ama şaşırmadık. Bu UEFA tarafından başlatılan, UEFA tarafından kovuşturulan ve UEFA tarafından değerlendirilen bir dava. İlk etapta CAS’a gideceğiz ve bu önyargı süreci sona erdiğinde en kısa sürede tarafsız bir yargıya başvuracağız” ifadelerini kullandı.