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SON DAKİKA | UEFA’dan Manchester City hakkında şok karar! Avrupa’dan men…
İngiltere Premier Lig

SON DAKİKA | UEFA’dan Manchester City hakkında şok karar! Avrupa’dan men…

UEFA, 2012-2016 yılları arasında sponsorluk gelirlerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Manchester City'yi Avrupa kupalarından 2 yıl men ettiğini açıkladı. İngiliz ekibine 30 milyon Euro da para cezası verdi.

SKOR DIŞ HABER 14 Şubat 2020 21:37

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, UEFA’nın verdiği Avrupa kupalarından men kararıyla şaşkına döndü.

UEFA’dan yapılan açıklamada; Manchester City’nin 2012-2016 yılları arasındaki sponsorluk gelirlerini olduğundan fazla göstermesi nedeniyle, 2020-21/2021-22 sezonlarında Avrupa’dan men ve 30 milyon Euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

İngiliz ekibinin CAS’a itiraz etme hakkının bulunduğu ifade edilirken, verilen cezaların CAS’ın vereceği nihai karar sonrası yürürlüğe koyulacağı açıklandı.

Konu hakkında basın bildirisi yayınlayan Manchester City, “Hayal kırıklığı yaşıyoruz ama şaşırmadık. Bu UEFA tarafından başlatılan, UEFA tarafından kovuşturulan ve UEFA tarafından değerlendirilen bir dava. İlk etapta CAS’a gideceğiz ve bu önyargı süreci sona erdiğinde en kısa sürede tarafsız bir yargıya başvuracağız” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 22:04 | 14 Şubat 2020
Manchester City uefa
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 12 43
2 Sivasspor
21 12 42
3 Trabzonspor
20 12 41
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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