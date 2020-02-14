SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kritik maçta gol sesi yok...
SON DAKİKA | Tahkim Kurulu, Alexander Sörloth’un cezasını 1 maça indirdi!
Trabzonspor

SON DAKİKA | Tahkim Kurulu, Alexander Sörloth’un cezasını 1 maça indirdi!

Son dakika gelişmesi... Tahkim Kurulu, Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un cezasını 1 maça indirdi. Norveçli futbolcu cezasını kupadaki Erzurumspor maçında çektiği için Sivasspor maçında sahada olabilecek.

14 Şubat 2020 20:16

Süper Lig ekibi Trabzonspor’un 24 yaşındaki forveti Alexander Sörtloh’un PFDK tarafından verilen 2 maç men cezası, Tahkim Kurulu tarafından 1 maça indirildi.

Gençlerbirliği maçında rakibinin suratını iten ve kırmızı kart gören Norveçli futbolcu, kupadaki BB Erzurumspor maçında cezasını çektiği için bu hafta sonu ligde oynanacak Sivasspor karşılaşmasında sahada olabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Alexander Sörloth’un cezasının 1 maça indirilmesiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı;

“Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin futbolcusu Alexander Sorloth ile ilgili PFDK’nın 13.02.2020 tarihli E.2019-2020/622 K.2019-2020/713 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen,14.02.2020 Cuma günü saat 17:30’da Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin futbolcusu Alexander SORLOTH, Kulüp Başkanı Ahmet Ali AĞAOĞLU, Kulüp yönetim kurulu üyesi ve vekili Av. Eda LERMİ ZORER’in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin futbolcusu Alexander Sorloth’un rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FTD’nin 43 ve 35/4. maddeleri uyarınca PFDK tarafından verilen 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezasının; tahrikin derecesi, futbolcunun aldığı darbelerin ağırlığı dikkate alındığında, FDT’nin 12.maddesinin uygulanması suretiyle; 1 resmi müsabakadan men ve 4.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir”

TRABZONSPOR’DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor Kulübü, indirim kararının ardından Twitter’dan şu paylaşımı yaptı;

Son güncelleme 21:02 | 14 Şubat 2020
Alexander Sörloth sivasspor trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
22 11 41
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
0
-
0
Besiktas
Denizlispor
Yarın - 14:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR