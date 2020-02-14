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Shane Larkin’e nazar değdi!
Milli Takımlar

Shane Larkin’e nazar değdi!

Sakatlığı nedeniyle 10 gün parkelerden uzak kalacak olan Shane Larkin, A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası elemeleri aday kadrosundan çıkarıldı.

14 Şubat 2020 14:48

A Milli Basketbol Takımı’nda Shane Larkin, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra ilk maçına çıkamadan sakatlandı. Dün Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını alan Larkin, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde oynanacak Hollanda ve İsveç maçının aday kadrosunda yer alıyordu. Sakatlanan Larkin, ay-yıldızlı formayı giyemeden kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle;

“FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ankara'da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan A Erkek Milli Takımımızda Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu raporu sonucunda Shane Larkin'in; 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.”

Son güncelleme 14:50 | 14 Şubat 2020
a milli basketbol takımı shane larkin
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