Sergen Yalçın’dan Başakşehir maçı sonrası mesaj: ‘Bazı oyuncuların sorumluluk alması gerekiyor’

Süper Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir’e konuk olan Beşiktaş mücadeleyi 1-0 kaybetti. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonu açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan tecrübeli çalıştırıcı, kaybetmeyi hak etmediklerini söylerken bazı oyuncuların sorumluluk alması gerektiğine değindi.

İşte Sergen Yalçın’ın maç sonu açıklamaları;

“Kesinlikle kaybetmeyi düşünmüyorduk. Oyunun geneline baktığımızda kaybetmeyi hak edecek bir oyun oynamadık. Üretme konusunda ön tarafa büyük sorun yaşıyoruz. 30 tane orta açtık bir tane kafa vuramadık. Şanssız bir günümüzdeydik. Hiçbir şey yapmayan bir takıma kaybettik. Beşiktaş bu şekilde oyun kaybetmez. Bazı problemlerimiz var, çözeceğiz.”

“BAZI OYUNCULARIN OYUNA AĞIRLIK KOYMASI LAZIM”

“Bu maç bizi biraz hedefin gerisinde bıraktı. Yarışmacı takım olalım, kovalayalım niyetindeydik ama daha 12 haftalık bir süreç var. Ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız. Bazı oyuncularımızın biraz daha fazla sorumluluk alması lazım. Hücumda çok basit hatalar yapıyoruz. Kenara getiriyoruz vuramıyoruz. Biraz daha sorumluluk alıp oyuna ağırlığını koyması gereken oyuncularımız var. Bir türlü oyunu oturtamıyoruz.”

“EN ÖNEMLİSİ GOL ATMALIYIZ”

“Kaybedilen 3 puan çalışma anlamında bir şeyimizi değiştirmez ama puan olarak geride kaldık. Zor maçları kazanamazsan bir yere gelemezsin ligde. Bunun için daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Daha fazla istememiz gerekiyor. Daha güçlü olmalıyız, pozisyon üretmeliyiz. En önemlisi gol atmalıyız. Biz de gol atabilirdik. Gole kadar rakibin şutu yok ama bu futbol. Bir kontra ataktan yiyebiliyorsun. Sonra çeviremiyorsun. Kendimizi geliştireceğiz.”

MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 1-0 Beşiktaş Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı ile Süper Lig`de 22. hafta heyecanı başladı. Zirve mücadelesinin kritik maçında Medipol Başakşehir, konuğu Beşiktaş`ı 1-0 mağlup etti ve 43 puana çıkarak maç fazlasıyla ligde liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir`e galibiyeti Demba Ba`nın 50`de attığı gol getirdi. İlgili Haberi Oku