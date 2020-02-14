Santi Cazorla, Arsenal’in kendisine iki oyuncu hakkında fikrini sorduğunu açıkladı

Santi Cazorla eski kulübü Arsenal ile Pau Torres ve Samuel Chukwueze’nun transferleri için konuştuklarını açıkladı. İngiltere’de yapılan haberlere göre; Arsenal’in çiçeği burnunda teknik direktörü Mikel Arteta, Villarreal’li genç ikiliyi yazın kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

23 yaşındaki Torres ve 20 yaşındaki Chukwueze, Avrupa’daki birçok kulübün ilgisini çekiyor. Stoper bölgesine transfer yapmasına kesin gözüyle bakılan Arsenal’in solak Torres’i özellikle istediği belirtilirken, Chukwueze’nin de kanatta öneöli bir alternatif olabileceği konuşuluyor.

Santi Cazorla, 6 sene formasını giydiği Arsenal’in yöneticilerine iki oyuncunun da Ada’da oynamaya hazır olduğunu belirtti. Cazorla, “Onlara ikisinin de yarın bile başlayabilecek kadar hazır olduklarını söyledim. Dev kulüplerin Villarreal’in oyuncularıyla ilgileniyor olması çok güzel bir durum. Ancak sezonun devam ettiğini unutmamalı ve oyuncuların işlerini yapmalarına izin vermeliyiz” şeklinde konuştu.

35 yaşındaki deneyimli oyuncu, “İkisinin de ileriye doğru adımlar atması gerekiyor. Ancak sağlam karakterlere sahipler ve ayakları yere basıyor. Dolayısıyla potansiyellerine ulaşabileceklerine inanıyorum. Özellikle Pau’nun durumuyla ilgili, oyuncu sürekli olarak Barcelona ve Manchester City’nin kendisiyle ilgilendiği haberlerini duyuyor. Ancak gelişmesi gerektiğinin ve performansının süreklilik oluşturması gerektiğinin farkında. Bu sürecin ardından nereye gidebileceğini hep birlikte izleyip göreceğiz” diyerek oyunculara olan güvenini belirtti.

Kendisiyle ilgili soruları da yanıtlayan deneyimli yıldız, “Uzun vadeli planlar yapmıyorum. 35 yaşındayım ve sezonu tamamlamak dışında bir planım yok. Her uyandığımda vücudum bana farklı bir mesaj veriyor. Eğer bir gün sahaya adım attığımda yüzde 80 performans veremeyecek durumda olursam, o zaman kenara çekilir ve benden çok daha genç oyuncuların önüne açarım” şeklinde konuştu.