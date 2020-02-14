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Ozan Tufan’ın serbest kalma bedeli: 20 milyon Euro
Süper Lig

Ozan Tufan’ın serbest kalma bedeli: 20 milyon Euro

Bir dönem gönderilmesi bile gündeme gelen 24 yaşındaki orta saha müthiş performansının ardından değerini katladı.

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 14 Şubat 2020 08:23

Fenerbahçe’nin devre arasında sözleşme yenilediği Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli belli oldu. Sarı-lacivertli yönetim, Avrupa'dan dev kulüplerin yakın takibe aldığı milli futbolcunun serbest kalma bedelini 20 milyon Euro olarak belirledi. Bir dönem kulüpten gönderilmesi gündeme gelen, Crystal Palace'ın da kapısından son anda dönen 24 yaşındaki orta saha yıldızlaşmasının ardından gerçek değerini buldu.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda birçok kulübün yakından izleyeceği Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye olan borcunu ödemek istediğini Başkan Ali Koç'a iletti. Ozan'ın sözleşme yenileme görüşmelerinde “Fenerbahçe'ye borcum var. Bu borcu ödemem gerekiyor. Beni isteyen kulüp ciddi bir bonservis bedeli öder” ifadelerini kullanmıştı. Koç ise oyuncusuna, “Avrupa'ya gidersen gurur duyarız” yanıtını vermişti.

Son güncelleme 08:25 | 14 Şubat 2020
Fenerbahçe Ozan Tufan serbest kalma bedeli
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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