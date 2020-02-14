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Süper Lig

Okan Buruk: ‘Bazen kazanırsınız ama oyundan zevk almazsınız…’

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Okan Buruk, Beşiktaş'ı tebrik ederken oyunlarını geliştirmeleri gerektiğinin de altını çizdi.

14 Şubat 2020 23:03

Süper Lig’de 22. haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, konuğu Beşiktaş’ı 1-0’lık skorla mağlup ederken Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Buruk, “İki takım için de birçok pozisyon çıktı. İlk yarıda oyuncular kaliteli işler yapmadı. Net pozisyonlar görmedik. Bazen maç kazanırsınız ama oyundan zevk almazsınız. Şu an bunu yaşıyorum” dedi.

‘Tüm veriler Beşiktaş’ı gösteriyor…’

Beşiktaş’ı tebrik eden Buruk, “Beşiktaş’ı da tebrik ederim, bizden daha istekliydiler, onlar da sonlandırmada problem yaşadılar. Rakip teknik heyeti de tebrik ederim. Tüm veriler Beşiktaş’ın bizden daha iyi oynadığını gösteriyor. Beşiktaş’a karşı kazanmak, farkı açmak önemliydi. bunun moralini almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

14 Şubat 2020 Sergen Yalçın`dan Başakşehir maçı sonrası mesaj: `Bazı oyuncuların sorumluluk alması gerekiyor` Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 1-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

‘Lideriz ama…’

“Lideriz ama son haftalarda istediğimiz oyun yok. Biz daha kaliteli takımız” ifadelerini kullanan ve oyundan duyduğu memnuniyetsizliği dile getiren başarılı çalıştırıcı, “Oyuncularımı kazandıkları için tebrik etmem gerekiyor ama biz daha iyi bir takımdık, daha iyi oynuyorduk. Tekrar bunu yapmalıyız” diye konuştu.

Son güncelleme 00:22 | 15 Şubat 2020
beşiktaş Medipol Başakşehir okan buruk süper lig
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