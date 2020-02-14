Milan’da hakem isyanı! ‘Oyuncu topu görmüyor bile…’

Yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Pioli, “Maçtan önce oyuncularıma, bu sahadan pişman ayrılmayın dedim ve öyle yaptılar. Performanslarıyla beni ve Milan taraftarlarını gururlandırdılar. Galibiyet istiyorduk ve bu açıdan iyi bir durumdaydık. Ancak, bu sadece ilk maç. Rövanşta daha da iyi olmaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

“SEZON BAŞINDA AYNISINA PENALTI VERMEDİ”

90’DA VAR kontrolü sonrası verilen ve Juventus’un beraberlik golünü bulduğu penaltıyla ilgili gelen soruya Pioli, “Çok kızgınım. Çünkü, pozisyon öncesi Ibrahimovic’e faul vardı. Ayrıca, sezon başında aynı hakem Cagliari – Brescia maçında benzer pozisyonu izleyip penaltı vermemişti. Oyuncu topu görmüyor bile. İki pozisyon da birbirinin aynısı. Calabria topu görmüyor. Zıplarken kollarınız da kalkar ve vücuttan ayrılır. Oyuncumun kollarını birleştirecek zamanı yoktu” cevabını verdi. Pioli, “Hakem tarafından cezalandırıldık. Ancak, takımımla gurur duyuyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı. (Sporx)