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Medipol Başakşehir evinde Beşiktaş’a yine kaybetmedi
Süper Lig

Medipol Başakşehir evinde Beşiktaş’a yine kaybetmedi

Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Başakşehir, bu sonuçla rakibine karşı evinde oynadığı son dört maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

14 Şubat 2020 22:26

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 43'e yükselten turuncu-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Okan Buruk'un takımı, bu galibiyetle siyah-beyazlılara karşı evindeki yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarmış oldu.

Geçen sezon rakibini sahasında 1-0 ile geçen turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda da aynı skorla galip gelmişti. 2016-2017 sezonunda da Fatih Terim Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-1 yenen M.Başakşehir, son mağlubiyeti ise 2014-2014 sezonunda 2-1 kaybederek yaşamıştı.

Son güncelleme 22:27 | 14 Şubat 2020
beşiktaş Medipol Başakşehir süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 12 43
2 Sivasspor
21 12 42
3 Trabzonspor
20 12 41
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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