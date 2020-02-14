Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı canlı yayın | Başakşehir BJK canlı izle

Medipol Başakşehir Beşiktaş canlı! Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı ile Süper Lig’de 22. hafta heyecanı oldukça kritik bir karşılaşma ile başlıyor. Sergen Yalçın yönetiminde 2’de 2 yapan ve zirveden kopmak istemeyen Beşiktaş, Vodafone Park’ta oynayacağı zorlu Trabzonspor maçı öncesi önemli şampiyonluk adaylarından Medipol Başakşehir’e konuk oluyor.

Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor. 36 puanlı Beşiktaş kazanarak 40 puanla 3. sırada yer alan Başakşehir’le farkı bire indirmenin, Medipol Başakşehir ise evinde kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmanın peşinde.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11’LER

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı

SAAT: 20.00

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

YAYIN: beIN SPORTS HD1

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

YEDEKLER: Volkan, M. Topal, Gulbrandsen, Aziz, Ponck, Uğur, Berkay, Azubuike, Gökhan, Aleksic

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Boateng, N’Koudou, Burak

YEDEKLER: Utku, Roco, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Necip, Ljajic, Rıdvan, Kartal

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Berkay Özcan ve Mehmet Topal’ın durumu belirsizliğini korurken kart cezalısı oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş’ta sarı kart cezalısı olan Gökhan Gönül, zorlu Başakşehir karşılaşmasında görev yapamıyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Dorukhan Toköz de bu mücadelede forma giyemeyen isimler arasında.