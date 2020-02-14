MAÇ SONUCU | Türk Telekom 81-83 Fenerbahçe Beko

Ankara’da düzenlenen Solgar Vitamin Türkiye Kupası Dörtlü Final’in yarı final mücadelesinde Türk Telekom ile karşılaşan Fenerbahçe Beko, 83-81’lik galibiyetle finale yükselen taraf oldu. Sarı lacivertliler bu galibiyetle, yarı finalin diğer eşleşmesinde Galatasaray Doğa Sigorta’yı mağlup eden Darüşşafaka Tekfen ile finalde karşılaşmaya hak kazandı. İki takım arasındaki final müsabakası 16 Şubat Pazar günü saat 17:00’de Ankara Spor Salonu’nda oynanacak.

Birinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Fenerbahçe pota altı üstünlüğünü kullanarak Fall´a 3 faul yaptırdı ve faul atışlarıyla sayı üretti. Türk Telekom, Campbell´ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 12-9 öne geçti. Hücumda etkili olamayan sarı lacivertliler karşısında Muhammed Baygül ile sayı üreten Türk Telekom periyodu 23-21 önde tamamlandı.

İkinci periyotta Fenerbahçe hücumda Melih Mahmutoğlu ile sayılar bulsa da savunmada rakibinin sayılarına engel olmadı. Türk Telekom Johnson ve Wiltjer ile bulduğu sayılarla farkın kapanmasını engelledi: 45-39. Periyodun bitimine 1 dakika kala sarı-lacivertliler Vesely´nin kullandığı faul atışıyla farkı 1´e indirdi: 45-44. Kalan dakikalarda hücumda hata yapmayan Türk Telekom devreyi 48-45 üstünlükle tamamladı.

Devreye önde giren Türk Telekom, savunmada aksasa da 3 sayı çizgisinden bulduğu sayılarla farkın kapanmasına izin vermedi. Hızlı hücumlarla sayı üreten Fenerbahçe Beko, faul atışları ile beraberliği sağladı: 69-69

Dördüncü periyodun ilk 4 dakikası iki takım da sayı üretemedi. Fenerbahçe Beko, Sloukas ve Kalinic ile bulduğu sayılarla maçın başından beri ilk kez öne geçti: 76-71. Türk Telekom bitime 45 saniye kala Fall´ın sayısı ile farkı 1´e indirdi: 78-79. Son dakikalarda faul atışlarında hata yapmayan sarı lacivertliler, maçı 83-81 kazandı.

Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da takip etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç , Mehmet Karabilecen , Semih Vural

Türk Telekom: Johnson 18, Muhammed Baygül 17, Fall 7, Wiltjer 10 , Campbell 19, Harris 3, Metin Türen 5, Polat Kaya 2

Başantrenör: Burak Gören

Fenerbahçe Beko: Kalinic 17, Sloukas 11, De Colo 19, Williams, Vesely 15, Ahmet Düverioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 10, Ali Muhammed 5, Berkay Candan 2,

Başantrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 23-21 (Türk Telekom lehine)

Devre: 48-45 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 69-69

Darüşşafaka Tekfen 85-71 Galatasaray Doğa Sigorta | Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final ilk maçında Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta`yı 85-71 mağlup etti ve adını finale yazdıran ilk takım oldu. İlgili Haberi Oku