MAÇ SONUCU | Altınordu Osmanlıspor 2-2 | İzmir’de galip yok

TFF 1. Lig'in 22. hafta maçında Osmanlıspor'u konuk eden Altınordu, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Murat Erdoğan, Deniz Turgut, Mehmet Emin Tuğral
Altınordu: Erhan Erentürk, Ravil Tagir, Ali Yaşar, Onur Taha Takır (Burak İnce dk. 46), Sinan Osmanoğlu, Berkay Samancı (Okan Derici dk. 82), Muhammed Mert, Atakan Üner (Hüsamettin Yener dk. 62), Metehan Mimaroğlu, Furkan Çil, Kemal Rüzgar
Yedekler: Ali Emre Yanar, Kahraman Demirtaş, Ufuk Budak, Yusuf Arslan, Batuhan Kırdaroğlu, Yasin Ozan
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Osmanlıspor: Santiago Mele, Ali Eren İyican, Mehmet Yiğit, Oğuz Yıldırım, Eric Mbu Ayuk, Ognjen Todorovic (Erdem Çetinkaya dk. 90+2), Jovan Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Atakan Çankaya, Barış Zeren, Mertan Caner Öztürk (Okan Deniz dk. 87)
Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Tamer Aşık, Doğukan Efe, İlhami Siraçhan Nas, Yiğit Kotan, Batuhan Yılmaz
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Goller: Metehan Mimaroğlu (dk. 9), Ravil Tagir (dk. 88) (Altınordu), Halil İbrahim Esen (dk. 18), Jovan Blagojevic (dk. 22) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Halil İbrahim Esen, Oğuz Yıldırım (Osmanlıspor)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
7′ Kalecinin önde olduğunu gören Muhammed Mert, yaklaşık 40 metreden vurdu, kaleci geri koşup topu parmaklarının ucuyla son anda üstten kornere attı.
GOL! 9′ Onur Taha Takır sağ kanattan ortasın karambolde Atakan Üner arka direğe doğru havadan gönderdi, Metehan Mimaroğlu topu kafayla ağlara gönderdi. 1-0
GOL! 16′ Jovan Blagojeviç'in orta sahadan savunma arkasına attığı topa Mertan Caner Öztürk ile birlikte yükselen Onur Taha Takır kafayı vurdu, meşin yuvarlak süzülürken Halil İbrahim Esen gelişine vurdu, top uzak köşeden filelere gitti. 1-1
GOL! 22′ Ognjen Todoroviç soldan ceza sahasına yerden gönderdi, kaleci Erhan Erentürk'ün uzanıp çeldiği topu savunma uzaklaştıramadı. Jovan Blagojeviç yayın üzerinden gelişine çok sert vurdu, Sinan Osmanoğlu'na çarpan meşin yuvarlak yön değiştirip filelere gitti. 1-2
71′ Furkan Çil sağdan sıfıra kadar inip ortaladı, Hüsamettin Yener kafayı vurdu, top kalecide kaldı.
74′ Yayın üzerinde kazanılan serbest vuruşu Muhammed Mert kullandı, havaya sıçrayan barajından altından geçen topu kaleci çizgide bloke etti.
GOL! 88′ Okan Derici'nin sağdan kullandığı kornerden gelen topu Ravil Tagir arka direkte kafa ile ağlara gönderdi. 2-2