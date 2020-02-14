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Galatasaray’da Radamel Falcao geri dönüyor
Süper Lig

Galatasaray’da Radamel Falcao geri dönüyor

Gol attığı Konyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Radamel Falcao, kadroya dönüyor. Kolombiyalı yıldız Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosunda yer alacak.

14 Şubat 2020 13:54

Süper Lig’in 19. haftasında 3-0 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasının 58. dakikasında sakatlanan Radamel Falcao, ligde iki haftalık aranın ardından kadroya geri dönüyor.

Dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışan Kolombiyalı golcü oyuncu, Pazar günü Türk Telekom Stadı’nda oynayacakları Yeni Malatyaspor karşılaşmasında teknik direktör Fatih Terim’den forma bekleyecek.

34 yaşındaki forvet bu sezon 589 dakika forma giydiği 9 lig maçında 5 gol attı.

TERİM’İN YÜZÜ GÜLDÜ

Falcao ve Andone’nin sakatlıkları sonrasında takımla çalışmalara başlamaları ve Adem Büyük’ün kupa ile ligde golleriyle takıma katkı sağlaması Terim’in yüzünü güldürdü. Kupaya veda ederek tek kulvarda yoluna devam edecek olan Galatasaray, lider Sivasspor’un 5 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takım 22. haftadaki Yeni Malatyaspor maçı sonrasında 23. haftada Fenerbahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak.

Son güncelleme 13:54 | 14 Şubat 2020
galatasaray radamel falcao süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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