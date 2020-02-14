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Fenerbahçe’nin Ankaragücü kafilesi belli oldu
Süper Lig

Fenerbahçe’nin Ankaragücü kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Ankaragücü - Fenerbahçe maçı öncesi Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

14 Şubat 2020 15:53

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’nin 22 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

Kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.

Son güncelleme 15:54 | 14 Şubat 2020
ankaragücü Fenerbahçe kadro kamp
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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