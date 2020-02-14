Ertuğrul Erdoğan: Oyunculara kızmak içimden gelmiyor

Solgar Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen'e yenilerek kupadan elenen Galatasaray’da Başantrenör Ertuğrul Erdoğan, “İşin doğrusu ne kafaca ne fiziki olarak çok hazır gelmemişiz” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, “Darüşşafaka Tekfen'i tebrik ediyor ve finalde başarılar diliyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Zaten rakamlar oynadığımız oyunu gösteriyor ki ne kafaca ne fiziki olarak çok hazır gelmemişiz işin doğrusu. Sahadaki sertliğe cevap vermediğimiz aşikar. Özellikle 3. periyottaki yumuşak savunmamız, hücumdaki yanlış tercihlerimiz maçın momentumunu kaybettiğimiz periyot olduğunu düşünüyorum. Yine de hakkını teslim etmek lazım. Çok kısa sürede birazda fikstürün azizliği belki, Pazar günü saat 8'de arkasına Salı günü saat 9'da iki maç oynuyorsunuz. Sonrasında Ankara'ya otobüsle geliyor ve dolayısıyla bu dar kadroyla belki fiziksel düşüş yaşıyoruz. Dar bir rotasyonla oynuyoruz. O yüzden oyunculara kızmak içimden gelmiyor” ifadelerini kullandı. (İHA)