SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kritik maçta gol sesi yok...
Ertuğrul Erdoğan: Oyunculara kızmak içimden gelmiyor
Süper Ligi

Ertuğrul Erdoğan: Oyunculara kızmak içimden gelmiyor

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, Darüşşafaka'ya yenilerek Solgar Türkiye Kupası'ndan elenmelerinin ardından fikstür sıkışıklığından şikayet etti.

14 Şubat 2020 21:04

Solgar Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen'e yenilerek kupadan elenen Galatasaray’da Başantrenör Ertuğrul Erdoğan, “İşin doğrusu ne kafaca ne fiziki olarak çok hazır gelmemişiz” dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, “Darüşşafaka Tekfen'i tebrik ediyor ve finalde başarılar diliyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. Zaten rakamlar oynadığımız oyunu gösteriyor ki ne kafaca ne fiziki olarak çok hazır gelmemişiz işin doğrusu. Sahadaki sertliğe cevap vermediğimiz aşikar. Özellikle 3. periyottaki yumuşak savunmamız, hücumdaki yanlış tercihlerimiz maçın momentumunu kaybettiğimiz periyot olduğunu düşünüyorum. Yine de hakkını teslim etmek lazım. Çok kısa sürede birazda fikstürün azizliği belki, Pazar günü saat 8'de arkasına Salı günü saat 9'da iki maç oynuyorsunuz. Sonrasında Ankara'ya otobüsle geliyor ve dolayısıyla bu dar kadroyla belki fiziksel düşüş yaşıyoruz. Dar bir rotasyonla oynuyoruz. O yüzden oyunculara kızmak içimden gelmiyor” ifadelerini kullandı. (İHA)

Son güncelleme 21:04 | 14 Şubat 2020
Darüşşafaka Ertuğrul Erdoğan galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
22 11 41
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
TÜMÜNÜ GÖR
YAKINDAKİ MAÇLAR
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
0
-
0
Besiktas
Denizlispor
Yarın - 14:00
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR