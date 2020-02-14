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Enzo Crivelli cezalı duruma düştü
Süper Lig

Enzo Crivelli cezalı duruma düştü

Medipol Başakşehir’in sahasında Beşiktaş’ı 1-0 yendiği karşılaşmanın 19. dakikasında sarı kart gören Enzo Crivelli, önümüzdeki hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda Rizespor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.

14 Şubat 2020 22:23

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Puanını 43'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe oturan turuncu-lacivertlilerde Crivelli ise cezalı duruma düştü.

Beşiktaş maçının 19. dakikasında sarı kart gören 25 yaşındaki oyuncunun gördüğü toplam sarı kart sayısı 8'e ulaştı.

Cezalı duruma düşen Fransız futbolcu, önümüzdeki hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.

Enzo Crivelli, bu sezon ligde 20 maça çıktı ve 9 gole imza atarken 2 de asist yaptı.

Son güncelleme 22:23 | 14 Şubat 2020
beşiktaş Enzo Crivelli Medipol Başakşehir süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 12 43
2 Sivasspor
21 12 42
3 Trabzonspor
20 12 41
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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