Enzo Crivelli cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Puanını 43'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe oturan turuncu-lacivertlilerde Crivelli ise cezalı duruma düştü.

Beşiktaş maçının 19. dakikasında sarı kart gören 25 yaşındaki oyuncunun gördüğü toplam sarı kart sayısı 8'e ulaştı.

Cezalı duruma düşen Fransız futbolcu, önümüzdeki hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.

Enzo Crivelli, bu sezon ligde 20 maça çıktı ve 9 gole imza atarken 2 de asist yaptı.