Darüşşafaka Tekfen Galatasaray Doğa Sigorta canlı izle! Darüşşafaka Galatasaray maçı hangi kanalda?

Türkiye Kupası’nda dörtlü finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta mücadelesine sahne oluyor. Peki, Darüşşafaka Tekfen Galatasaray Doğa Sigorta maçı hangi kanalda, saat kaçta?

DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY CANLI İZLE

DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara’da düzenlenecek organizasyondaki ilk yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Şubat Cuma günü saat 17.30’da başlayacak ve A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.