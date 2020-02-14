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Darüşşafaka Tekfen Galatasaray Doğa Sigorta canlı izle! Darüşşafaka Galatasaray maçı hangi kanalda?
Süper Ligi

Darüşşafaka Tekfen Galatasaray Doğa Sigorta canlı izle! Darüşşafaka Galatasaray maçı hangi kanalda?

Erkekler Türkiye Kupası'nda ikinci dörtlü final ilk eşleşmesinde Darüşşafaka Tekfen Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için Darüşşafaka Tekfen Galatasaray Doğa Sigorta canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

14 Şubat 2020 17:50

Türkiye Kupası’nda dörtlü finalinde Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta mücadelesine sahne oluyor. Peki, Darüşşafaka Tekfen Galatasaray Doğa Sigorta maçı hangi kanalda, saat kaçta?

DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY CANLI İZLE

DARÜŞŞAFAKA GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara’da düzenlenecek organizasyondaki ilk yarı final mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya gelecek. Mücadele 14 Şubat Cuma günü saat 17.30’da başlayacak ve A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Son güncelleme 17:50 | 14 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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