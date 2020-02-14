Darüşşafaka Tekfen 85-71 Galatasaray Doğa Sigorta | Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası

Solgar Vitamin Türkiye Kupası’nda Dörtlü Final mücadelesi Ankara’nın ev sahipliğinde başlarken ilk yarı final maçında Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geldi. Darüşşafaka Tekfen, parkeden 85-71’lik skorla galip ayrıldı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Maça damga vuran isim ise Darüşşafaka Tekfen forması giyen Kartal Özmızrak oldu. Kartal, 25 sayıya imza atarak takımının ve maçın en skorer oyuncusu oldu. Galatasaray’da ise Göksenin ve Harrison’ın 15’er sayılık performansı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Günün diğer yarı final maçında ise Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom final mücadelesi veriyor.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu

Darüşşafaka Tekfen: Browne 2, Hamilton 8, Sinan Güler 8, Erkan Veyseloğlu 2, Jones 8, Doğuş Özdemiroğlu 13, Berk Demir 8, Colson 11, Mahir Ağva, Kartal Özmızrak 25

Başantrenör: Selçuk Ernak

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 14, Harrison 15, Auguste 11, Poythress 7, Göksenin Köksal 15, Ayberk Olmaz 3, Can Korkmaz 4, Ege Arar, Hasan Emir Gökalp 2

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

1. Periyot: 13-20 (Galatasaray Doğa Sigorta)

Devre: 37-38 (Galatasaray Doğa Sigorta)

3. Periyot: 56-50 (Darüşşafaka Tekfen)