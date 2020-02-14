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Cihan Çayan Duman’dan çocuklara moral
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Cihan Çayan Duman’dan çocuklara moral

Futbolcu Cihan Çayan Duman, İstanbul'da tedavi gören çocuklara ziyarette bulunup hediyeler verdi.

14 Şubat 2020 15:01

Almanya'da doğup büyüyen ve daha önce Fethiyespor ile KKTC de bir futbol takımında oynayan 24 yaşındaki genç futbolcu Cihan Çayan Duman, sosyal medyadaki takipçileriyle birlikte anlamlı bir projeye imza attı. Sosyal medya hesaplarında İstanbul'a geleceğini ve hasta çocukları ziyaret edeceğini duyuran gurbetçi futbolcu onların da desteği ile hasta çocuklara çeşitli kıyafetler ve oyuncaklar hediye etti.

Gaziosmanpaşa’da özel hastanenin onkoloji bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret ederek doktorlarla birlikte onlara ‘sevgililer günü hediyesi' veren Gurbetçi futbolcu Almanya'da yeni futbol takımı görüşmeleri devam ederken sırf bu özel gün için İstanbul'a gelip çocukları ziyaret ettiğini söyledi.

Çocuk Hematolojisi Bölüm Başkanı Prof Dr Avni Atay ve Dr Öğretim Üyesi Ayşe Okumuş bu anlamlı ziyaret karşısında ‘Gördükleri tedavinin yanı sıra sevginin iyileştirici gücü onlara moral kattı' diyerek genç futbolcuya teşekkür ettiler.

Son güncelleme 15:03 | 14 Şubat 2020
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