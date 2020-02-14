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Başakşehir Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK, Sergen Yalçınla 3’te 3 peşinde…
Beşiktaş

Başakşehir Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK, Sergen Yalçınla 3’te 3 peşinde…

Süper Lig 22. hafta açılış maçında Başakşehir Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zorlu maç öncesinde Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N’Koudou ve Umut Nayir kart sınırında bulunuyor. Peki, Başakşehir Beşiktaş ne zaman, maçı hangi kanalda, saat kaçta?

14 Şubat 2020 18:38

Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesinin ardından 2’de 2 yapmayı başaran Beşiktaş yükselişini Başakşehir karşısında da sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek iki takımda da hedef üç puan. Zirve takibini sürdüren Başakşehir ise güçlü rakibi karşısında kazanarak yarışta yara almamak istiyor.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ İLK 11

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Boateng, Nkoudou, Burak

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

Son güncelleme 19:14 | 14 Şubat 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
21 12 42
2 Trabzonspor
20 12 41
3 Istanbul Basaksehir
21 11 40
4 Alanyaspor
21 11 39
5 Galatasaray
21 11 39
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