Başakşehir Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? BJK, Sergen Yalçınla 3’te 3 peşinde…

Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesinin ardından 2’de 2 yapmayı başaran Beşiktaş yükselişini Başakşehir karşısında da sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek iki takımda da hedef üç puan. Zirve takibini sürdüren Başakşehir ise güçlü rakibi karşısında kazanarak yarışta yara almamak istiyor.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ İLK 11

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Boateng, Nkoudou, Burak

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.