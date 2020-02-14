Adalet herkese lazım!

BAZEN merhamet, bazen adalet yanlış kararlar verdirir. Futbol camiasında Nihat Abi'nin düştüğü durum tam da bu… Federasyonun aldığı her karar tartışma yaratıyor. Kulüplerin isyanı ile sarsılan adalet duygusu dalga dalga yayılıyor. Bunun ana sebebini ise herkes biliyor ama söyleyemiyor. Biz cehenneme bir kartopu atalım ve “Çifte standart var” diye bağıralım.

BİRİNE VAR DİĞERİNE YOK

ONLARCA örnek verebilecekken güncel iki olaya bakalım. 3. haftadaki tartışmalı Kayseri-G.Saray maçı sonrası Fatih Terim'in, “Organize ama amatör bir kötülük var karşımızda' demiştim. Benim amatör lafıma alınmışlar ki bu sene çok profesyonel hamleler görüyoruz” lafına 3 maç ceza veriyorsan Ersun Yanal'a ne diyorsun?

Yanal: “Bir kaostur gidiyor, kim elini ayağını çekecekse bu işten çeksin. Bizi istemiyorlarsa biz bir süre dinlenelim, bir By-Pass yapsınlar” sözleri aynı doğrultuda değil mi?

KURAL DEĞİL YORUM HATASI

YA Beşiktaş'ın maç tekrarı tartışması… Göztepe maçında skora etki eden hadise, kimine göre ‘kural ihlali' kimine göre ise ‘hakem hatası…' Futbol organizasyonu yerine kuralı bilmeyen hakemi korumak kimin hatası peki? İşte böyle örnekleri görünce sokaktaki futbolsever diyor ki, “Saray'ın arka bahçesi…”, “Fenerasyon”, “Devletin takımı Beşiktaş”, “Kabinenin şampiyonu Trabzon…” Siz futbolun anayasasını bir kere delerseniz açılan gediği dolduramazsınız. Nihat Özdemir gider başkası gelir ama kuruma, sisteme ve adalet duygusuna güven kaybolursa bunu kim düzeltebilir? Lütfen, adalet herkese lazım.

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